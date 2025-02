Transactieprijs bestaande koopwoning bijna overal omhoog

De gemiddelde transactieprijs van een bestaande woning steeg vorig jaar naar 451.000 euro. De gemeente Laren stoot Bloemendaal van de troon en voert de lijst nu aan. Pekela bungelt opnieuw onderaan, zo blijkt uit cijfers van het CBS.

De gemiddelde transactieprijs in 2024 lag bijna 35.000 euro hoger dan het jaar ervoor. In 2023 daalde de gemiddelde prijs juist met ruim 12.000 euro, aldus het CBS-onderzoek.

In 2024 registreerden 25 van de 342 gemeenten een lagere gemiddelde transactieprijs dan het jaar daarvoor. De gemeente Boekel (Noord-Brabant) is met een daling van 12,5 procent een uitschieter. In 7 gemeenten was de gemiddelde transactieprijs meer dan 20 procent hoger dan in 2023.

Duurste gemeente is Laren

In de gemeente Laren (Noord-Holland) werd in 2024 de hoogste gemiddelde transactieprijs voor een bestaande koopwoning geregistreerd, namelijk 1,05 miljoen euro. Al 3 jaar op rij ligt het gemiddelde hier boven de 1 miljoen euro. Hierdoor komt de gemeente Bloemendaal op de tweede plek, met 1,04 miljoen euro. Een jaar eerder had Bloemendaal nog het hoogste gemiddelde.

Goedkoopste woning staat in Pekela

De laagste gemiddelde transactieprijs voor een bestaande koopwoning komt voor rekening van Pekela en is hier 250.000 euro. Ook in 2023 had deze gemeente de laagste gemiddelde prijs, namelijk bijna 216.000 euro.

Hoogste prijzen in Noord-Holland

In 2024 waren er 11 gemeenten met een gemiddelde transactieprijs onder de 300.000 euro. In 2023 waren dit er nog 20. In 2024 lagen 7 van de 10 gemeenten met de hoogste prijzen in Noord-Holland. Van de 10 gemeenten met de laagste prijzen lagen er 4 in Limburg en 3 in Groningen.

Verschil afgenomen

In 2024 kwam het verschil voor de gemiddelde transactieprijs in de duurste en goedkoopste gemeente uit op 797.000 euro. Een jaar eerder was dit nog 873.000 euro. In de duurste gemeente van 2024 lag de gemiddelde transactieprijs ruim 4 keer zo hoog als in de goedkoopste gemeente.