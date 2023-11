Gemeenten verwijderen dit jaar recordaantal tegels

Winnaar Arnhem met in het midden wethouder Bouwkamp. Foto: gemeente Arnhem

Voor de vierde editie van de landelijke wedstrijd NK Tegelwippen 2023 zijn in ruim 173 gemeenten maar liefst 4,5 miljoen tegels verruild voor groen. Drie gemeenten staken er met kop en schouders bovenuit en wonnen: Arnhem, Vlaardingen en Halderberge.

Het aanleggen van geveltuintjes, tegeltaxi’s en een tegelwipwagen, een rappende wethouder in een tegelwipclip en zelfs carnaval in tegelwip-stijl: dankzij dit soort initiatieven en acties van gemeenten en bewoners zijn er in 2023 in totaal 4.548.466 tegels gewipt. Ofwel een oppervlakte van 413.000 m², gelijk aan zo’n 82 voetbalvelden. Een nieuw record, vorig jaar waren het nog 2,8 miljoen tegels.

Tegels eruit, groen erin

Het NK Tegelwippen is een landelijke competitie tussen gemeenten, waarbij tegels worden ingewisseld voor groen. De bedoeling is om Nederlandse tuinen klimaatbestendiger te maken en biodiversiteit te bevorderen, samen met de inwoners. Als tegels worden vervangen door groen kan de grond als spons functioneren. Hierdoor kan wateroverlast door extreme neerslag worden voorkomen of verminderd. Daarnaast zorgt groen tijdens hittegolven voor verkoeling en leidt het ook tot meer biodiversiteit. En dat is nodig, want Nederland versteent steeds meer.

Winnaars

De gemeenten Arnhem, Vlaardingen en Halderberge komen als winnaars uit de bus, respectievelijk in de categorieën grote, middelgrote en kleine gemeenten. Op basis van gewipte tegels per inwoner is dit jaar de gemeente Halderberge kampioen. Per inwoner werden daar 4,3 tegels verwijderd. In absolute aantallen ging Arnhem voor de winst. De gemeente haalde hiervoor zelfs hele straten overhoop en verwijderde 461.850 tegels. Dat is ruim 10 procent van het totaal aantal gewipte tegels in Nederland. ’Er is een oppervlakte vergelijkbaar met het GelreDome aan nieuw groen bijgekomen. Hiermee is de stad veel leefbaarder en mooier geworden,’ aldus de gemeente.

Het enthousiasme stopt voor Halderberge niet bij het winnen van deze eretitel. ’Ook al is de wedstrijd nu afgelopen, wij blijven tegels verwijderen,’ zegt Thomas Melisse, wethouder Openbare Ruimte van de gemeente. ‘Onze droom is dat alle straten, pleinen en tuinen zo zijn ingericht dat er een gezonde, comfortabele en toekomstbestendige leefomgeving ontstaat. Stenen weghalen en groen (veel) meer ruimte geven is een van de maatregelen om die droom te realiseren.’

Eerdere edities

In totaal zijn tijdens de vier gehouden edities bijna negen miljoen tegels gewipt, goed voor ongeveer 160 voetbalvelden. Het NK Tegelwippen begon in 2020 met een strijd tussen Amsterdam en Rotterdam. In 2021 deden er al 81 gemeenten mee aan de competitie en werden er ruim 1,5 miljoen tegels verwijderd. Toen werd Rucphen kampioen tegelwippen. In 2022 liep dat op naar 135 gemeenten en 2,8 miljoen gewipte tegels. Het initiatief is inmiddels ook in Vlaanderen van start gegaan. Een nieuwe Nederlandse editie start op 21 maart 2024.