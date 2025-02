Minder nieuwe woningen toegevoegd in 2024

In 2024 zijn er 82.000 woningen aan de woningvoorraad toegevoegd, vooral door nieuwbouw. Dat is minder dan in de afgelopen 5 jaar. De gemeente Amsterdam realiseerde met 6400 nieuwe huizen het hoogste aantal, zo blijkt uit cijfers van het CBS.

De nieuwbouw in 2024 bestond uit 69.000 nieuwe woningen, en 13.000 woningen op basis van transformaties van niet-woningen naar woningen, en splitsingen en samenvoegingen van bestaande woningen.

Verder werden vorig jaar 11.800 woningen gesloopt. Daardoor nam per saldo de woningvoorraad in 2024 toe met 70.000 woningen, tot bijna 8,3 miljoen. De woningvoorraad groeide zodoende met 0,9 procent in 2024.

Zoeterwoude relatief aan kop

De tweede plek in absolute aantallen is voor de gemeente Rotterdam, waar 4500 nieuwe woningen werden gerealiseerd. In Zoeterwoude steeg het aantal woningen relatief het snelst. Hier werden 441 woningen gebouwd, 9,6 procent van de woningvoorraad.

Bezien per regio werden in de provincie Zuid-Holland de meeste woningen opgeleverd, namelijk 17.900. Noord-Holland (16.700) en Noord-Brabant (12.500) nemen de tweede en derde plek op de ranglijst in. De woningbouw droeg relatief het sterkst bij aan de woningvoorraad in de provincie Flevoland, met 1,5 procent. In Limburg, Fryslân en Drenthe werden met 0,7 procent naar verhouding de minste woonruimte gebouwd.

Afspraken nieuwbouwwoningen

Gemeenten maakten recent nog afspraken met andere overheden en marktpartijen over het realiseren van 100.000 nieuwbouwwoningen per jaar. Lokale overheden gaan onder voorwaarden financieel bijdragen en een raad van woningzoekenden oprichten. ‘Gemeenten gaan maximaal inzetten op versnelling van de woningbouw,’ aldus de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).