Plaagdruk eikenprocessierups in 2022 lager in Zuid-Nederland

Een studie naar het aantal eikenprocessievlinders toont aan dat in de zuidelijke helft van het land een grotere afname is dan in het noorden. Minder vlinders betekent waarschijnlijk minder rupsen volgend jaar. De hoogste plaagdruk is in het noorden te verwachten, het zuiden komt er beter van af.

Een studie met feromoonvallen door experts van het Kenniscentrum Eikenprocessierups toont aan dat dit jaar vooral in zuidelijke provincies veel minder rupsen voorkwamen dan de afgelopen jaren, zo staat op Nature Today. Mogelijke oorzaken zijn het op tijd bestrijden van de rups en een relatief koude en natte zomer. Daarnaast denken de onderzoekers dat natuurlijke vijanden zoals vogels, roofinsecten en parasieten dit jaar effect hadden op de populaties in gebied waar de jeukrups al langer voorkomt. In de noordelijke provincies werden juist nieuwe kolonies aangetroffen. Hierdoor neemt in het noorden de overlast in 2022 wellicht toe, aldus de onderzoekers. Ook omdat die natuurlijke vijanden hier nog onvoldoende actief zijn.

Daling aantal vlinders

Landelijk zijn er de afgelopen maanden gemiddeld 24 eikenprocessievlinders per feromoonval gevangen. Dit is veertig procent lager dan in 2019 en zelfs 67 procent lager dan in piekjaar 2018. (Een vergelijking met 2020 is niet te maken, omdat de kwaliteit van de feromonen toen niet goed was, aldus de onderzoekers).

Er is daarbij dus een flink verschil tussen noord en zuid. In de zuidelijke provincies nam het gemiddelde aantal vlinders per val ten opzichte van 2019 af met 85 procent tot maar zes per val. Dit is vergelijkbaar met de situatie in 2015. In de noordelijke provincies – Drenthe, Groningen, Friesland, Overijssel en Flevoland – daalde het aantal vlinders per val ten opzichte van 2019 ook, maar met slechts 20 procent, naar 33 vlinders per val. Friesland is volgens de onderzoekers de enige provincie waar geen verandering is ten opzichte van vorig jaar.

Plaagdruk in 2022

De verwachting is dat de plaagdruk van de jeukrups volgend jaar minder zal zijn, zo schrijven de onderzoekers. ‘Gezien de afname van het aantal nesten en van het aantal eikenprocessievlinders in 2021, is het aannemelijk dat ook volgend jaar het aantal eikenprocessierupsen in Nederland verder afneemt. En daarmee de samenhangende overlast.’ De laagste plaagdruk is volgend jaar voor het zuiden.

De rups is here to stay

De onderzoekers schrijven ook dat de jeukrups niet weg zal gaan, zo is de verwachting. ‘Er is geen reden om aan te nemen dat de eikenprocessierupsen definitief aan het verdwijnen zijn. Uit het verleden weten we dat de populatie en daarmee de plaagdruk zich over de jaren heen in golven kan ontwikkelen. Ook volgend jaar kunnen er nog altijd plaatselijke uitbraken zijn.’