Aan de slag met rookvrije sportplekken

Sportverenigingen en -evenementen moeten rookvrij zijn in 2025. Dat staat in het Nationaal Preventieakkoord. De VNG stelde een handreiking op voor gemeenten met veel handige praktijkvoorbeelden en tips om deze ambitie te realiseren.

In Nederland komen steeds meer rookvrije plekken. Aan de ene kant omdat wij met z’n allen een rookvrije omgeving steeds belangrijker vinden, aan de andere kant omdat wetgeving dit afdwingt. Vooral plekken waar ook kinderen komen, zoals schoolterreinen, zijn hierdoor rookvrij geworden. Een toenemend aantal gemeenten zet zich in voor het rookvrij maken van schoolpleinen en speeltuinen. Zo bleek uit onderzoek vorig jaar dat acht op de tien gemeenten hier mee bezig waren.

Sporten in een rookvrije omgeving

Sporten in een rookvrije omgeving is eveneens van belang om bij te dragen aan de Rookvrije Generatie. Recent ging hiervoor de campagne ‘Maak je club ook rookvrij’ van start. De voorlichtingscampagne is bedoeld om het thema Rookvrije Sport op de agenda van clubbesturen te zetten en hen te stimuleren in actie te komen.

Rollen van de gemeente

Voor gemeenten is er de VNG-handreiking ‘Hoe ga ik als gemeente aan de slag met rookvrije sport?’. Als gemeente kun je verschillende rollen aannemen om een bijdrage te leveren aan rookvrije sportplekken. Zo kun je aanjager, ondersteuner, regelgever of rolmodel zijn, zo staat in de handreiking. Het is trouwens ook mogelijk om verschillende rollen tegelijk te vervullen.

Elke rol heeft een andere invulling. Zo geef je als ‘rolmodel’ zelf het goede voorbeeld in het kader van ‘practice what you preach.’ Dit doe je bijvoorbeeld door het gemeentehuis en andere gemeentelijke gebouwen zoals sport- en speellocaties rookvrij te maken, evenals sportevenementen die in de gemeente worden georganiseerd.

Praktijkvoorbeelden

Daarnaast staan er in de handleiding ter inspiratie praktijkvoorbeelden van de rollen die andere gemeenten vervullen met veel online verwijzingen. De gemeente Hellendoorn (‘Ondersteuner’) helpt bijvoorbeeld sportaccommodaties met het beter zichtbaar maken van het rookvrije sportpark (en de entree) door blauwe belijning. En gemeente Schagen (‘Rolmodel’) maakt alle speelplekken rookvrij, net als openbaar toegankelijke sportvelden, zoals voetbalveldjes, basketbalpleintjes, skatebanen en locaties met trim- en fitnesstoestellen.