Acht op de tien gemeenten werken aan rookvrije omgeving

Steeds meer gemeenten zetten zich in voor het rookvrij maken van locaties als schoolpleinen en speeltuinen. Inmiddels werken acht op de tien gemeenten hieraan. Toch is er ook een kanttekening te plaatsen: rookvrij beleid wordt niet overal vastgelegd.

In totaal is 83 procent van de gemeenten actief op het gebied van een rookvrije samenleving, in 2020 kwam dit percentage uit op 73 procent. In kleinere gemeenten met minder dan 20.000 inwoners blijft het aandeel actieve gemeenten op dit gebied wat achter (65 procent). Dit blijkt uit onderzoek door I&O Research in opdracht van Gezondheidsfondsen voor Rookvrij onder 256 gemeenten.

Niet actief mee bezig

De helft van de gemeenten die nog niet met het terugdringen van roken bezig zijn, geeft aan wel plannen te hebben in die richting. De niet-actieve gemeenten noemen als reden hiervoor een gebrek aan beleidsprioriteit (37 procent) of tijd (22 procent). Drie kwart van deze gemeenten spreekt de intentie uit om dit of volgens jaar actief te worden.

Van de gemeenten die actief zijn, legt 61 procent dit beleidsmatig vast. Dat is meer dan vorig jaar, toen betrof dit nog 43 procent. Van de gemeenten die nog niets hebben vastgelegd, wil een flinke meerderheid (84 procent) dit jaar of volgend jaar hiermee aan de slag.

In gemeenten die rookvrije ambities beleidsmatig vastleggen, lijkt de inzet groter te zijn. ‘Zo is er meer commitment van het college voor de Rookvrije Generatie en dragen ambtenaren deze boodschap vaker uit.’ Ook zijn er meer uren en middelen beschikbaar voor de uitvoering van beleid. Deze gemeenten spelen zo een aanjagende en regelgevende rol bij het rookvrij maken, zo schrijven de onderzoekers.

Ondersteunende rol

Gemeenten hebben verder vaak een ondersteunende rol in het rookvrij maken van locaties (79 procent). Zo stellen ze materiaal, informatie of de inzet van mensen beschikbaar. Ruim vier op de tien gemeenten zijn actiever en geven bijvoorbeeld bekendheid aan rookvrije initiatieven of organiseren bijeenkomsten. Slechts een klein deel, zo’n 10 procent, stelt regels om het rookvrij maken van locaties te stimuleren.

Verder wordt roken vaker opgenomen in een preventieakkoord dan in een sportakkoord. Ruim vier op de tien gemeenten hebben een lokaal preventieakkoord, roken lijkt hierin vrijwel altijd opgenomen. Zeven op de tien gemeenten hebben (ook) een sportakkoord, waarvan roken in iets minder dan de helft van de gevallen deel uitmaakt.

Gemeentehuizen rookvrij

De rijksoverheid streeft naar een rookvrije generatie in 2040. Dit doet zij samen met organisaties in het Nationaal Preventieakkoord. De meest recente maatregel is dat per 1 juli rookruimtes in overheids- en openbare gebouwen verboden zijn. Gemeentehuizen zijn vanaf deze datum geheel rookvrij, net als ziekenhuizen, musea, sportkantines, bibliotheken, de Tweede Kamer en ministeries.