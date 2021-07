Als een vakantiepark geen toeristisch perspectief meer heeft, kun je als gemeente besluiten om de bestemming te wijzigen naar een woonbestemming. Het nieuwe Expert- en aanjaagteam Transformatie Vakantieparken helpt gemeenten hierbij.

Dit nieuwe expertteam ondersteunt en helpt gemeenten bij de herbestemming van niet-vitale vakantieparken. Die kunnen, al dan niet gedeeltelijk, een woonbestemming krijgen, zo staat op rijksoverheid.nl. In verschillende regio’s kan dit interessant zijn, omdat toeristische verhuur -te- weinig oplevert en parken door de druk op de woningmarkt een steeds permanentere bewoning krijgen.

Ondersteuning voor gemeenten

Die transformatie naar een woonbestemming vereist veel expertise. Het expertteam kan gemeenten helpen knelpunten op te lossen en processen vlot te trekken of te versnellen. De leden van het team zijn professionals en werkzaam bij diverse organisaties. Ze brengen praktijkervaring met verandervraagstukken mee. Het team biedt bijvoorbeeld ondersteuning bij ingewikkelde eigendomssituaties, vraagstukken over leefbaarheid, kwetsbare bewoners, ruimtelijke ordening en financiële knelpunten. Ook kun je er als gemeente terecht met vragen over het creëren van lokaal draagvlak voor transformatie en in andere relevante situaties.

Gemeenten krijgen er een kosteloos, eenmalig adviesgesprek of werksessie. Na dit eerste gesprek wordt in overleg met de experts gezamenlijk bekeken of er een langer ondersteuningstraject nodig is en wat hiervan de kosten zijn. RVO is het aanspreekpunt en coördinator van het expert- en aanjaagteam.

Actie-agenda Vakantieparken

De oprichting van het expertteam komt voort uit de Actie-agenda Vakantieparken en is ingesteld door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Het doel van de agenda is om te onderzoeken hoe niet-vitale vakantieparken toch weer een kans kunnen bieden voor de regionale economie en het functioneren van de woningmarkt. Ook worden uitwassen en ernstige problematiek op vakantieparken zo tegengegaan.

De agenda kwam tot stand in samenwerking tussen verschillende overheden, VNG en hun partners in het veld, zoals HISWA-RECRON, GGD GHOR NL, Leger des Heils, Valente en het Landelijk Informatie en Expertisecentrum (LIEC).