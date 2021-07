De vraag naar woningen is groot en veel gemeenten kijken naar manieren om de woningnood aan te pakken. In Zwolle start bijvoorbeeld een pilot voor jonge statushouders die op de wachtlijst staan voor een woning in de gemeente.

Gemeenten hebben de eerste vijf maanden van 2021 in totaal 9734 vergunninghouders voorzien van een woning, zo staat op Rijksoverheid.nl ‘Helaas is daarmee het tekort aan woningen voor vergunninghouders niet opgelost. Op dit moment wachten er in de opvanglocaties van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) in totaal nog ruim 10.000 vergunninghouders op woonruimte. Ook in de komende periode blijft maximale inspanning van gemeenten daarom nodig om deze vergunninghouders te huisvesten.’

Andere oplossingen

Net als andere gemeenten in Nederland moet Zwolle ook ieder jaar een aantal statushouders een woning aanbieden. ‘In de eerste helft van 2020 ging dat om 40 personen, in de eerste helft 2021 al om 99,’ zo schrijft de gemeente. Veel van de jonge statushouders wachten op een geschikte woonplek vanuit het azielzoekercentra (azc). ‘Zij kunnen pas echt goed beginnen met hun integratie in de samenleving als zij zich definitief in een gemeente hebben gevestigd.’ Tegelijkertijd is de druk op de woningmarkt onverminderd hoog, zo schrijft Zwolle. ‘Er zijn dus andere oplossingen nodig om hen een thuis te bieden en aan de taakstelling van de landelijke overheid te kunnen voldoen.’

Samen goed van start

In sommige gemeenten in Nederland delen jonge statushouders al met succes samen een woning. Die ervaring leert dat het samenwonen voor deze jongeren kan zorgen voor een goede start in Nederland. En in het voorkomen van bepaalde problemen. Gemeente Zwolle wil hiermee nu ook ervaring gaan opdoen tijdens een tweejarige pilot.

Aan het experiment worden voorwaarden gesteld. Die gelden zowel voor voor het welzijn van de jonge statushouders als voor de leefbaarheid in de wijk. Zo kijkt de gemeenten vooraf of de statushouders geschikt zijn om samen een huis te delen. Ook de groepssamenstelling wordt onder de loep genomen. Daarnaast bepaalt de grootte van het huis hoeveel mensen er kunnen wonen. Jongeren die hiervoor in aanmerking komen, delen met twee tot vier personen een eengezinswoning. Voor de pilot komen maximaal negen woningen beschikbaar, die zijn verdeeld over de stad. De jongeren worden begeleid en gecoacht door stichting Voor Elkaar die veel ervaring met vluchtelingenwerk heeft. De proef is afgestemd met woningcorporaties en huurdersverenigingen. Over twee jaar wordt de pilot geëvalueerd en wordt besloten of er een vervolg komt.

Tijdelijke huisvesting

Vanwege het landelijke tekort aan geschikte woonruimte, staan veel gemeenten bij het vinden van woningen voor flinke uitdagingen. Een toenemend aantal maakt daarom gebruik van zogenaamde midstay of tussenvoorzieningen. De bewoners wonen hier tijdelijk en stromen dan door naar reguliere huisvesting. Deze woonvorm is geschikt voor meerdere aandachtsgroepen en is een stuk sneller te realiseren dan reguliere woningbouw. Denk bijvoorbeeld aan de transformatie van kantoorgebouwen in appartementen of tijdelijke flexwoningen. ‘De toewijzing van woonruimte in een tussenvoorziening aan een vergunninghouder telt mee in de gemeentelijke taakstelling.’ Voor gemeenten is er een handreiking over de realisatie van een tussenvoorziening.

Extra middelen

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) stelt uiterlijk dit najaar drie miljoen euro beschikbaar voor de realisatie van huisvesting voor vergunninghouders. Dit bedrag komt uit het budget van 50 miljoen euro voor de huisvesting van aandachtsgroepen. Daar kunnen gemeenten in 2021 opnieuw aanspraak op maken.