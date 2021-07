Armoede bij kinderen is een complexe zaak. Vaak spelen er meer dan alleen financiële problemen. Wat is de juiste werkwijze hierbij? En wat betekent dit voor je rol als professional? Een nieuwe handreiking voor gemeenten helpt.

Een op de dertien kinderen groeit op in armoede. In 2019 betrof dit ruim 251.000 thuiswonende minderjarigen. Hoewel ouders in eerste instantie verantwoordelijk zijn voor een voldoende levensstandaard van hun kinderen, is de overheid verplicht te helpen als dit onvoldoende lukt.

Bijdrage gemeenten

In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Divosa is vorige maand de handreiking Omgaan met kinderarmoede in het sociaal domein gepubliceerd. ‘Gemeenten kunnen een belangrijke bijdrage hieraan leveren door professionals in het sociaal domein te versterken en faciliteren,’ zo schrijven de makers van het document.

Daarnaast is omgaan met kinderarmoede een complexe zaak in de praktijk. Het gaat vaak om meer dan alleen een financieel probleem, betreft veelal meerdere domeinen en vraagt aandacht voor alle leden in het gezin.

Rol van professionals

De handreiking beschrijft werkwijzen om armoede te signaleren en kinderen, jongeren en ouders hierbij te ondersteunen. De adviezen zijn bedoeld voor onder anderen schuldhulpverleners, gezinscoaches, ‘klantmanagers’ werk en inkomen, en jongerenwerkers. Gemeenten zouden er verstandig aan doen om bijvoorbeeld te investeren in ervaringsgerichte trainingen zoals het Overleefhuis.

De handreiking zet veertien werkwijzen op een rij, verdeeld in drie categorieën. De eerste categorie is het signaleren en bespreekbaar maken van geldnood, zodat kinderen, jongeren en ouders die zich in deze situatie bevinden, worden gezien. De tweede categorie behelst vormen van ondersteuning, de derde het stimuleren van mensen, gericht op de toekomstkansen van jeugdigen en het doorbreken van de cirkel van armoede.

Bij elk van de aanpakken, zoals ‘relatie opbouwen’ of ‘steun bij financiële zelfredzaamheid’, wordt besproken wat het precies inhoudt, waarom dit raadzaam is, en hoe het beste aan te vangen. De tips zijn voorzien van verwijzingen naar verschillende praktijkvoorbeelden en methodes.