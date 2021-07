Assen is een proef gestart met het Jongeren Perspectief Fonds (JPF). De gemeente wil jongeren met problematische schulden toekomstperspectief bieden door het opkopen van hun schulden.

Meer gemeenten bieden inwoners met schulden al lucht door de financiële problemen op deze manier over te nemen. De pilot onderzoekt of de methode voor de lokale jongeren een geschikt aanvullend instrument is om schulden en armoede op te lossen en te voorkomen. ‘Het gaat hierbij om jongeren die niet binnen het reguliere schuldhulpverleningstraject passen. Zij ervaren problemen op meerdere leefgebieden. Problemen die zij niet op eigen kracht kunnen oplossen,’ zo schrijft de gemeente. De proef heeft een looptijd van twee jaar en er kunnen vijf tot tien jongeren aan deelnemen.

Schuldenvrije toekomst

De pilot is een onderdeel van het Assense plan ‘Brede aanpak armoede en schuldhulpverlening’. Volgens wethouder Jan Broekema snijdt het mes aan verschillende kanten: ‘Met het JPF willen we jongeren, die door schulden in een uitzichtloze situatie zitten, zicht geven op een schuldenvrije toekomst. Met deze proef gaan we nuttige ervaring opdoen voor onze eigen, maar ook voor andere gemeenten. En tegelijkertijd kunnen we al een eerste groep jongeren op weg helpen.’

De proef kent twee sporen, aldus Assen. Het eerste is het schuldentraject waarin de schuld wordt overgenomen en opgelost. Zo ontstaat er rust en duidelijkheid. Daarnaast is er een traject om aan belemmeringen en obstakels op verschillende leefgebieden te werken. En jongeren de daarvoor benodigde tools aan te reiken. De bedoeling is dat een jongere na een periode van twee jaar toegerust is om zelfstandig op de ingeslagen weg verder te gaan.

Tegenprestatie

De jongeren worden via lokale samenwerkingspartners aangemeld om mee te doen. Daarbij is het uitgangspunt dat zij gemotiveerd zijn om aan hun toekomstperspectief te werken. Er wordt ook een tegenprestatie van de jonge inwoners verwacht. Wat dit precies inhoudt, hangt af van de situatie en het perspectief van de betreffende jongere. ‘De tegenprestatie kan bijvoorbeeld bestaan uit het afmaken van een opleiding, het vinden van werk of een maatschappelijke stage.’ Als het inkomen van de jongere het toelaat, lossen ze ook maandelijks af. De eventuele aflossingen vloeien terug naar het fonds waar de kosten uit worden betaald.

Informatie beschikbaar

Het Jongeren Perspectief Fonds is een initiatief van Schuldenlab en een van de methoden die wordt ingezet in de strijd tegen schulden. Het Fonds is er voor jongeren van 18 tot en met 27 jaar, die door schulden belemmerd worden in hun maatschappelijke ontwikkeling. Niet de schuld, maar het toekomstperspectief van jongeren staat centraal. Assen is één van de acht gemeenten die is aangesloten. In 2017 startte het fonds in Den Haag. Hier worden inmiddels 150 jongeren per jaar geholpen. Ook andere gemeenten zijn geïnteresseerd of actief bezig met het opzetten van een fonds. Zo startte in 2020 in Almere, Eindhoven en Emmen een pilot.

Er is intussen informatie beschikbaar voor gemeenten die dit ook overwegen. Zo is een maatschappelijke kosten-baten analyse opgesteld, die per gemeente inzichtelijk maakt wat de mogelijke effecten, kosten en besparingen zijn. Ook is een handreiking beschikbaar op basis van de ervaringen in Den Haag, en er komt nog een toolbox aan ter ondersteuning van de implementatie van het fonds.