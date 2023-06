Aanpassingen om achterstand inschrijvingen BRP in te lopen

De achterstand bij het inschrijven van asielzoekers en statushouders in de Basisregistratie Personen (BRP) is in ruim een jaar tijd gestegen van zo’n 2330 mensen naar ruim 13.400. De meeste asielzoekers zijn al langer dan zes maanden in Nederland. Het inschrijfproces wordt aangepast en het aantal gemeenten waar dit kan wellicht uitgebreid, om de achterstand weg te werken.

Dat schrijven staatssecretarissen Van der Burg (Asielzaken) en Van Huffelen (Binnenlandse Zaken) aan de Tweede Kamer. Zonder inschrijving in het bevolkingsregister krijgen asielzoekers en statushouders geen burgerservicenummer (BSN). Zonder BSN mogen zij ook niet werken en wordt de huisvesting van statushouders bemoeilijkt.

BRP-straten

In de 5 aanmeldcentra van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) zijn zogenoemde ‘BRP-straten’. Die staan in Budel, Den Bosch, Hoofddorp, Ter Apel en Zevenaar. Statushouders en asielzoekers worden in deze BRP-straten ingeschreven in de gemeente waar ze op dat moment verblijven.

Druk neemt toe

De achterstand, die in de coronacrisis begon, loopt alleen maar op. ‘Een onwenselijke situatie,’ schrijven de staatssecretarissen. Tijdens corona zijn de vijf inschrijflocaties gedeeltelijk dicht geweest. De BRP-straten draaien nu weer op volle sterkte. ‘Vanwege de huidige instroom van asielzoekers en nareizigers, die hoger is dan eerder verwacht, neemt niet alleen de druk op de migratieketen toe, maar ook op de BRP-inschrijflocaties.’

Landelijk planbureau

Om het inschrijfproces in de BRP-straten te stroomlijnen komt er een landelijk planbureau in de gemeente Westerwolde. ‘Daardoor wordt de landelijk beschikbare capaciteit efficiënter en effectiever benut,’ schrijven de bewindslieden. Daarna zorgt de IND dat de gemeenten weten in welke stap van de procedure een asielzoeker zich bevindt en geeft tijdig een signaal wanneer iemand in aanmerking komt voor een BRP-inschrijving. Het planbureau start In het tweede kwartaal van 2023 via een pilot.

Spoedafspraak

Verder is het mogelijk om een spoedafspraak te maken bij de BRP-straten. Bijvoorbeeld als statushouders een woning hebben gevonden en de voortgang afhangt van een inschrijving in de BRP. Sinds 1 december 2022 is via een pilot een spoedafspraak mogelijk voor wie een baan heeft gevonden en een tewerkstellingsvergunning kreeg. ‘Er wordt nu onderzocht of en op welke manier deze pilot kan worden voortgezet’.

Inzet meer of alle gemeenten

‘De inschrijving in de BRP door de 5 inschrijflocaties heeft vele voordelen door de samenwerking door IND, COA, politie en gemeente,’ schrijven Van der Burg en Van Huffelen. ‘Maar we zullen desondanks de mogelijkheden onderzoeken om de BRP-inschrijvingen in meer of alle gemeenten te kunnen laten plaatsvinden. Daarmee kan wellicht de genoemde achterstand van 13.440 op inschrijving wachtende asielzoekers en vergunninghouders substantieel worden verminderd.’