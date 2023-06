Celstraf ex-ambtenaar Den Haag voor vervalsen paspoorten

Nederlanders kunnen in bijna driekwart van de gemeenten hun rijbewijs online verlengen. In 250 van de 342 gemeenten hoeven inwoners hiervoor niet meer eerst naar een gemeenteloket, meldt de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) woensdag. In 2018 startte de RDW een proef met het online verlengen van het rijbewijs. Het doel was om het aanvraagproces... lees verder