Nog veel kritiek op permanente bewoning recreatieparken

De mogelijkheden voor permanente bewoning in recreatieparken zijn sinds woensdag toegenomen. De gewijzigde regelgeving van het kabinet om dit te realiseren is nu van kracht. Maar gemeenten blijven fel tegen.

Het kabinet gebruikt de schrijnende woningnood als argument om de permanente bewoning van recreatiewoningen te legaliseren. De maatregelen moeten helpen de grote druk op de woningmarkt te verlichten. Een jaar geleden werd daarom de conceptwijziging van het Besluit omgevingsrecht (Bor) voor inspraak gepubliceerd. Het kabinet zag zich hiertoe gedwongen na een breed aanvaarde Kamermotie van de VVD en D66.

De wijziging komt neer op een verruiming van de omgevingsvergunning om permanente bewoning toe te staan. De kern is de introductie (onder de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, kortweg Wabo) van een objectgebonden vergunning voor permanente bewoning, naast de huidige persoonsgebonden vergunning.

Ondermijning lokaal beleid

Gemeenten reageerden destijds kritisch op de voorgenomen wijziging van de landelijke regelgeving. De aanpassing zou te algemeen zijn en de lokale beleidsvrijheid ondermijnen. In de Omgevingswet, die volgens de planning in 2022 van kracht wordt, krijgen gemeenten ruimte om buiten het omgevingsplan locaties een (tijdelijke) woonfunctie te geven. Maar de nood is hoog en actie is nu geboden, oordeelde politiek Den Haag. Met de kritiek van gemeenten werd niets gedaan.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) vindt het principieel onwenselijk dat toeristische woningen in bos en hei of aan de kust een permanente woonfunctie krijgen. Dat komt simpelweg neer op een uitbreiding van het stedelijk gebied, het zet de recreatieve functie van het buitengebied onder druk, en zal banen kosten in de toeristische sector, zo klinkt het. Ook het Interprovinciaal Overleg (IPO) en branchevereniging Hiswa/Recron schaarden zich achter het standpunt van de VNG.

Vitale Vakantieparken

Onder de noemer Vitale Vakantieparken hebben gemeenten op de Veluwe en in Drenthe de handen ineengeslagen. Samen met de provincie onderzoeken zij hoe ze recreatieparken kunnen versterken, van de recreatieve functie tot het omvormen van parkwoningen naar een woonbestemming. Zo willen ze ook parken op de schop nemen die geen recreatieve bestemming meer hebben.

De parken maken zelf een plan, waarin ze aangeven wat ze willen. Voor een woonbestemming moeten de woningen aan de minimale eisen van het Bouwbesluit voldoen. In hun parkplan beschrijven de bewoners hoe ze deze voorwaarde gaan realiseren. De VNG is bevreesd dat de nieuwe regeling van het kabinet dit soort initiatieven voor meer maatwerk in de wielen rijdt. Initiatieven waar bewoners nu nog enthousiast aan meedoen, aldus de gemeentekoepel, maar waarvan ze straks massaal het nut niet meer in zullen zien.

Valse hoop

Bewoners van vakantiewoningen meldden zich de laatste tijd al bij gemeenten met een beroep op het ‘recht’ op permanente bewoning. Want dat is wat de wetswijziging suggereert, luidt de uitleg van de VNG. Eigenaren zullen geen reden meer zien aan transformatietrajecten van vakantieparken mee te werken, omdat ze permanente bewoning nu individueel denken te kunnen regelen.

De aanpassing van het Bor haalt daarmee de onderhandelingspositie van gemeenten niet alleen onderuit. De wijziging geeft bewoners ook valse hoop en verstoort het proces om vakantieparken een juiste bestemming te geven.

Criminaliteit in recreatieparken

Een aantal gemeenten gaf vorig jaar al aan te worstelen met de permanente bewoning van recreatiewoningen. De regelgeving noopt gemeenten tot handhaving. Veel recreatiewoningen voldoen niet aan de bouwtechnische eisen, wat risico’s met zich meebrengt, noch aan ruimtelijke ordeningsregels. De rechter heeft regelmatig verplichte handhaving opgelegd.

Recreatieparken zijn ondertussen steeds meer in trek bij criminelen en er vindt illegale verhuur plaats aan arbeidsmigranten. De verloedering neemt er toe. De nieuwe regeling vergroot de uitvoeringslasten voor gemeenten, die voor ellenlange procedures vrezen. De VNG betwijfelt ook of de wetswijziging de druk op de woningmarkt substantieel zal wegnemen. De gewijzigde regelgeving komt op termijn toch onder de paraplu van de Omgevingswet terecht.

Gemeenten staan dan voor dit vraagstuk zelf lokaal aan de lat en kunnen in het voortraject participatieprojecten met bewoners opzetten. Nu wordt hun armslag echter onnodig beperkt, zo is het gevoel. Volgens de VNG had het Rijk zich beter in de complexe materie moeten verdiepen. In ons land worden naar schatting zo’n 55 duizend recreatiewoningen permanent bewoond.