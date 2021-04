Amsterdam in beroep tegen schrappen verbod vakantieverhuur

Amsterdam gaat in beroep tegen een uitspraak van de bestuursrechter over het verbod op vakantieverhuur in drie wijken in het centrum. Verantwoordelijk wethouder Laurens Ivens zei in de gemeenteraad dat hij meer juridische duidelijkheid wil en dat hij daarom in beroep gaat.

De rechter zette vorige maand een streep door het verbod op vakantieverhuur in het centrum van Amsterdam. De zaak was aangespannen door onder meer Amsterdam Gastvrij, dat de belangen behartigt van huizenbezitters die hun woning verhuren via Airbnb of een ander platform. Ivens noemde de onderbouwing van de rechter een ‘gekke redenatie’ en hoopt dat een uitspraak in hoger beroep hem meer in handen geeft om op te treden.

Gewraakt verbod

Het gewraakte verbod op vakantieverhuur gold sinds 1 juli vorig jaar in de wijken Burgwallen-Oude Zijde, Burgwallen-Nieuwe Zijde en de Grachtengordel-Zuid. De gemeente had dat ingevoerd omdat door het toerisme de leefbaarheid voor bewoners onder druk zou staan en er woningen zouden worden onttrokken aan de woningvoorraad. Ook was er sprake van overlast.

Vergunning

Volgens de rechter mocht Amsterdam zich niet uitspreken over vakantieverhuur in een hele wijk, omdat de oude Huisvestingswet uit 2014 daar niet in voorziet. Wel kan de stad aan andere knoppen draaien, zei de rechter, namelijk zoals ook al gebeurt in de wijken waar geen verbod was afgekondigd. Daar mag vakantieverhuur alleen nog met een vergunning en dan voor maximaal dertig nachten per jaar aan ten hoogste vier personen.

Nieuwe wet

Ivens zegt dat hij komende zomer in de gaten gaat houden ‘of het weer zo druk is als voor de pandemie, met name in deze drie gebieden’. Is dat het geval, dat hoopt hij volgend jaar opnieuw een verbod op vakantieverhuur in te stellen. De wethouder kan daarvoor een beroep doen op de dit jaar in werking getreden Wet toeristische verhuur, een aanpassing van de Huisvestingswet.

Geen reële dreiging

Airbnb presenteerde dinsdag een onderzoek waarin wordt betoogd dat vakantieverhuur van de woning geen merkbaar effect heeft op de huizenprijzen of de beschikbaarheid van woningen. Dat is dus ‘geen reële dreiging en geen valide argument voor een verdere inperking van particuliere vakantieverhuur in Amsterdam,’ aldus het verhuurplatform.

Ook zou verdere beperking de problemen rond overtoerisme en overlast in de binnenstad niet oplossen, zeggen de onderzoekers. Overlast in de binnenstad zou niet gekoppeld zijn aan verblijven via Airbnb, maar eerder aan een combinatie van factoren, waaronder dagjesmensen, hotelcapaciteit, het aantal toeristische attracties en het aantal coffeeshops per 1000 inwoners.