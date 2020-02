Toch vergunningstelsel vakantieverhuur Amsterdam

Als het aan de Amsterdamse wethouder Laurens Ivens ligt, komt er toch een vergunningstelsel voor vakantieverhuur van woningen via platforms als Airbnb. Dat meldt hij in een brief aan de gemeenteraad.

Vorige week zei Ivens nog tegen de raad dat hij er weinig voor voelde een vergunningstelsel en handhavingsapparaat op te tuigen en dat hij liever wilde wachten tot de Haagse politiek met een nieuwe Wet toeristische verhuur zou komen. Maar daar zitten volgens Ivens toch te veel haken en ogen aan. Het is sneller om een vergunningenstelsel uit de grond te stampen dat na goedkeuring door de gemeenteraad kan worden opgenomen in de gemeentelijke huisvestingsverordening.

Naast het nieuwe vergunningenbeleid blijft het zo dat toeristische verhuur moet gebeuren volgens de voorwaarden die in de hoofdstad gelden, zegt Ivens. Zo mag een woning alleen door de hoofdbewoner worden verhuurd en dan voor hooguit 30 dagen, aan maximaal vier personen. De gemeente zegt daarop te zullen blijven handhaven.

Meldplicht

Het voornemen van Ivens is ingegeven door een recente uitspraak van de Raad van State (RvS). Die verklaarde de gemeente onbevoegd om vrijstelling te verlenen van de wettelijke vergunningplicht voor vakantieverhuur. Tot dan toe hoefden Amsterdammers geen vergunning aan te vragen voor het verhuren van hun woning als ze aan een aantal voorwaarden voldeden, zoals een meldplicht. Maar volgens de RvS is dat in strijd met de Huisvestingswet. Als gevolg van de uitspraak zag Amsterdam zich genoodzaakt voor 400.000 euro aan boetes voor illegale vakantieverhuur terug te draaien.