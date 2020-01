RvS: vrijstelling vergunning woningverhuur mag niet

Amsterdam mag haar inwoners geen vrijstelling meer verlenen van het verbod om zonder vergunning hun woning aan toeristen te verhuren. Wel mag de gemeente boetes blijven opleggen aan inwoners die hun woning zonder vergunning verhuren.

Dat volgt uit een uitspraak van de Raad van State. Een vrouw in Amsterdam die door de gemeente was beboet voor het verhuren van haar huis via Airbnb zonder dat ze dit vooraf had gemeld, vocht de boete van 6000 euro aan. Ze had de boete eerder al voorgelegd aan de rechtbank, maar daar ongelijk gekregen.

Huisvestingsverordening

De zaak draait om een paragraaf in de huisvestingsverordening van Amsterdam. Daarin staat dat inwoners geen vergunning hoeven aan te vragen voor het verhuren van hun woning als ze aan een aantal voorwaarden voldoen – zoals een meldplicht. Maar deze mogelijkheid is in strijd met de Huisvestingswet, zegt de Raad van State. De gemeente is helemaal niet bevoegd om vrijstelling te verlenen van de wettelijke vergunningplicht. Van die optie kan niemand meer gebruik maken.

Geen boete

De uitspraak betekent dat de verhuurster de boete van de gemeente niet hoeft te betalen. Ondanks dat zij de Huisvestingswet heeft overtreden door zonder vergunning haar woning te verhuren aan toeristen. De gemeente Amsterdam heeft de boete namelijk opgelegd, omdat zij niet aan de meldplicht had voldaan.

Aanvullende regels

Amsterdam mag boetes blijven opleggen aan inwoners die zonder vergunning hun huis verhuren aan toeristen. Daarvoor moet de gemeente wel aanvullende regels opnemen in de gemeentelijke huisvestingsverordening. Onder meer over de hoogte van de boetes en in welke gevallen deze worden opgelegd.

Blij

Wethouder Laurens Ivens van Wonen is blij met de uitspraak, omdat die een verbod op vakantieverhuur lijkt in te houden, zo laat hij via zijn woordvoerster aan ANP weten. ‘Amsterdam knokt al jaren tegen de explosieve groei van vakantieverhuur en ziet deze uitspraak als een belangrijke kans. De Raad van State stelt dat in alle steden waar een schaarste aan woningen is, elke nacht verhuur verboden is, tenzij hiervoor een vergunning is afgegeven.’ Door strenge voorwaarden te koppelen aan zo’n vergunning, heeft de gemeente een instrument in handen om de toeristische verhuur in te dammen, voegt de woordvoerster toe.

Nijmegen

Ook Nijmegen werd afgelopen week op de vingers getikt voor een artikel in de huisvestingsverordening. Het college van burgemeester en wethouders mocht van de rechter vergunningen voor de omzetting van zelfstandige woningen naar onzelfstandige woningen voor kamerverhuur niet weigeren. Dit baseerde het college onder andere op artikel 12 van de Huisvestingsverordening Nijmegen 2019. De rechtbank oordeelt dat die bepaling niet verbindend is en dus de weigering niet daarop gebaseerd kan worden.