Amsterdam: verbod op toeristische verhuur in centrumwijken

Amsterdam wil vanaf 1 juli een verbod op vakantieverhuur in drie wijken in de binnenstad ‘waar veel toeristen komen en de leefbaarheid ernstig onder druk staat’. Voor de overige wijken mag toeristische verhuur alleen nog met een vergunning.

Het college spreekt van ‘een unieke vervolgstap in de strijd tegen overlast van vakantieverhuur’. De noodzaak hiervan zou zijn aangetoond door onderzoek van de stad zelf. ‘Ruim 80 procent van de bewoners in stadsdeel Centrum ervaart veel of regelmatig overlast door vakantieverhuur. De vaak gehorige Amsterdamse woningen zijn niet geschikt voor toeristisch verblijf en zorgen bijvoorbeeld voor geluidsoverlast wanneer er sprake is van een afwijkend dag- en nachtritme van toeristen.’

Airbnb: plan is ‘illegaal’

Amsterdammers kunnen vanaf morgen reageren op het voorstel. Volgens verhuurplatform Airbnb zijn de plannen ‘illegaal’ en loopt daarover een klacht bij de Europese Commissie. De beperkingen zouden onder meer strijd opleveren met de Dienstenrichtlijn. Minder dan 5 procent van de Amsterdamse Airbnb-verhuurders bevindt zich overigens in de buurten waar het verbod gaat gelden, laat het bedrijf weten.

De vergunningplicht in de overige 96 wijken komt er na een uitspraak van de Raad van State van 29 januari 2020. Die verklaarde de gemeente onbevoegd om vrijstelling te verlenen van de wettelijke vergunningplicht voor vakantieverhuur, omdat dat in strijd was met de Huisvestingswet. Amsterdam mocht wel boetes blijven opleggen aan inwoners die zonder vergunning hun huis verhuren. Daarvoor zou de gemeente aanvullende regels moeten opnemen in de gemeentelijke huisvestingsverordening.

Beter te handhaven

‘De regels waar vakantieverhuur in Amsterdam aan is gebonden blijven ook met de nieuwe vergunning van kracht, maar zijn door het afgeven hiervan nog beter te handhaven,’ legt het stadsbestuur nu uit. ‘Zo moet de woning daadwerkelijk bewoond zijn en mag er maximaal dertig nachten per jaar worden verhuurd aan maximaal vier personen.’ Ook treedt de meldplicht voor vakantieverhuurders weer in werking. Boetes op overtreding kunnen al oplopen tot 20.500 euro, dat blijft zo na 1 juli.

Wethouder Laurens Ivens was begin dit jaar al tevreden over de uitspraak van de bestuursrechter. Over het verbod dat daar nog bovenop komt, zegt hij: ‘Bewoners moeten prettig kunnen leven in hun eigen buurt. Op straat hebben ze al te maken met de gevolgen van toerisme. Daarom is het van belang dat bewoners in hun eigen woonomgeving geen overlast van toeristen ervaren. Het doel van deze maatregel is om daar een bijdrage aan te leveren.’

Geen toeristenwinkels

Overigens oordeelde de Raad van State deze week dat Amsterdam ook nieuwe toeristenwinkels mag weren uit het centrum. Het bestemmingsplan ‘Winkeldiversiteit Centrum’ blijft grotendeels overeind. Volgens winkeleigenaren handelde de gemeente in strijd met de Europese Dienstenrichtlijn. Maar naar het oordeel van de Afdeling bestuursrechtspraak rechtvaardigt een ‘monocultuur aan winkels en voorzieningen’ in het centrum de beperkingen, evenals ‘de belangen van de mensen die wonen en/of werken in Amsterdam’.