Ben ik roomser dan de paus als ik officieel als niet-belanghebbende wens te worden aangemerkt? Ik voel me wel belanghebbende. Het gaat om een toeristisch project bij mij ‘om de hoek’. Hoe zit ik straks in de raad als deze bestemmingsplanwijziging (al dan niet digitaal) besproken wordt?

Een aantal van de mensen die het niet eens zijn met de plannen ken ik persoonlijk, van een beetje tot heel goed, en ik deel hun bezwaren. Ze vragen me steun en advies. Ik voel me meer dan normaal betrokken. De initiatiefnemer ken ik ook. Weliswaar niet zo goed, maar ik vind hem sympathiek en gun hem het beste.

Mijn politieke argumenten tegen het plan hebben te maken met hoe ik denk dat we met het landschap om moeten gaan en hoe we iets kunnen betekenen voor boeren die hun bedrijf willen beëindigen en een andere inkomstenbron zoeken. Vermoedelijk ga ik bij het stemmen de zaal verlaten om niet mijn integriteit te schenden, maar in hoeverre frustreer ik dan de mensen die de plannen tegen willen houden? En verlaat ik de zaal straks wel terecht?

Zienswijze

Om geen troebel water te krijgen heb ik een zienswijze ingediend. Dat deed ik al eens eerder toen ik nog niet politiek actief was en kreeg toen te horen dat ik niet belanghebbend was, omdat de afstand tussen mij en het betrokken plangebied te groot was. Die afstand is nu ongeveer hetzelfde en ik zou dus mogen verwachten dat ik daarom niet als belanghebbende word aangemerkt en dat mijn zienswijze om die reden niet ontvankelijk is.

Dat zou mooi zijn, dan is het in één keer duidelijk. Of niet? Is het feit dat ik een zienswijze indiende voldoende om niet mee te mogen stemmen? Maar verandert die brief dan mijn mening over het onderwerp? Wordt dan verondersteld dat ik als raadslid een ‘onverdacht oordeel’ heb als ik geen zienswijze indien? Dat zou raar zijn, temeer daar mijn mening hierover volledig in de lijn ligt van de opvattingen die ik altijd heb geuit over dit soort projecten.

Tegen stemmen

Spannend is het alleen als de tweekoppige coalitie op eigen mening durft te stemmen. In dat geval zou de lokale partij wel eens anders kunnen stemmen dan het CDA. In de lijn van hun verkiezingsprogramma’s zou dat passen. Als dat gebeurt zou mijn stem wel eens die ene kunnen zijn die een meerderheid tegen het plan betekent. Of zou ik mogen verwachten dat de fractievoorzitter van het CDA, die toevallig ook nog eens mijn buurman is en bovendien een vriendschappelijke relatie met de initiatiefnemer heeft – ze zaten dit jaar in de optocht in dezelfde carnavalsgroep – zich ook van stemming onthoudt?

Ik vind het ingewikkeld. Zoals Douwe Jan Elzenga beschrijft, stemonthouding gaat veranderen. Maar het is zoals de griffier zegt: het stuk is eerder door de raad dan de Gemeentewet is aangepast. Ik hoop dat het plan wordt ingetrokken. Met alle liefde reik ik de initiatiefnemer een alternatief idee aan. Ik heb er twee. Of zit ik dan straks weer in een ‘raadslidspagaat’?

Hanneke Koene is fractievoorzitter van GroenLinks in Eijsden-Magraten.