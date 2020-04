Koningsdag omgedoopt tot Woningsdag

Koningsdag wordt dit jaar omgedoopt tot Woningsdag en de viering krijgt een totaal andere vorm. Er is een programma opgesteld met onder meer een digitale kleedjesmarkt en een nationale toost. De bedoeling is dat gemeenten plaatselijke artiesten een solo-optreden laten geven voor de verzorgingstehuizen.

Dat meldt de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen (KBOV) vandaag. Vanwege de coronamaatregelen kan Koningsdag dit jaar niet worden gevierd zoals gebruikelijk. ‘Koningsdag staat in 2020 in het teken van saamhorigheid,’ aldus voorzitter Pieter Verhoeve, burgemeester van Gouda. ‘We roepen iedereen op deze dag de vlag uit te steken. Voor de jarige koning en voor elkaar. Voor het zorgpersoneel, voor de onderwijzers, voor iedereen die zich inzet voor de samenleving.’

Zingen voor saamhorigheid

Ook wordt gevraagd overal tussen kwart voor 10 en 10 uur de klokken te luiden. Verder staan het Wilhelmus zingen en het overhandigen van kinderbrieven aan de koning op het programma. Tussen drie en vier ’s middags moet in alle gemeenten het ‘zingen voor saamhorigheid’ gaan plaatsvinden.

In samenwerking met rapper Ali B. heeft Pieter Verhoeve dit plan aan alle burgemeesters van Nederland voorgelegd. ‘Onze ouderen kunnen onze verzorgingstehuizen niet in of uit. Met talloze burgemeesters roepen we muzikanten en artiesten op om voor de ouderen in hun gemeenschap op te treden.’

Vraag de gemeente

De bedoeling is om in iedere gemeente een solo-optreden te laten verzorgen voor de verzorgingstehuizen. Ali B. vraagt via landelijke media artiesten zich aan te melden. Ook kan een gemeente zelf een bekende muzikant voordragen. De KBOV roept Oranjeverenigingen- en comités op aan hun gemeente te vragen of ze aan dit ‘zingen voor saamhorigheid’ mee willen doen. Voor organisatorische hulp kunnen gemeenten op hun beurt een beroep doen op de plaatselijke Oranjevereniging.