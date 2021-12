Pakketten met zelftesten en mondkapjes voor Amsterdammers

Beeld: gemeente Amsterdam

Zo’n 100.000 Amsterdamse gezinnen krijgen een speciaal pakket met onder meer zelftesten, mondkapjes en tips over hoe ze zich thuis aan de coronamaatregelen kunnen houden. De zogenoemde bezoekpakketten zijn voor Amsterdammers die het financieel niet breed hebben en die in wijken wonen waar de vaccinatiegraad laag is.

De gemeente hoopt dat mensen zich hierdoor beter houden aan de coronaregels in en om het huis, vooral als het gaat om het ontvangen van bezoek. ‘Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat mensen eerder testen als zij zelftesten in huis hebben,’ zegt zorgwethouder Simone Kukenheim.

‘De kosten hiervan kunnen echter behoorlijk oplopen, zeker als je het toch al niet ruim hebt. Ik vind het belangrijk mensen voor wie dit geldt, te helpen door de pakketten uit te delen in wijken of op plekken waar ze vaak komen.’

Bezoek beperken

Volgens burgemeester Femke Halsema is het van groot belang de komende feestdagen bezoek te beperken om de verspreiding van de omikronvariant tegen te gaan. ‘Laten we voorzichtig zijn als we elkaar opzoeken en de coronamaatregelen goed in acht nemen, ook als je gevaccineerd bent. Zo beschermen we elkaar, en vooral kwetsbare ouders en grootouders.’

Pakketten

De gemeente deelt de pakketten uit met hulp van de Voedselbank en het Rode Kruis. De verspreiding gaat bij mensen aan de deur, op markten en in zogeheten Huizen van de Wijk. Ook in vier omliggende gemeenten – Diemen, Uithoorn, Amstelveen en Ouder Amstel – krijgen inwoners de coronabezoekpakketten.