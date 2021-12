Ombudsman onderzoekt effect bijstandsbeleid op jongeren

De Nationale ombudsman gaat onderzoeken waar jongeren tot 21 jaar met een bijstandsuitkering tegenaan lopen. Dit moet zicht geven op het effect van het huidige beleid op hen. Een belangrijk onderdeel is hoe gemeenten de jongeren informeren over de mogelijkheden van financiële steun.

De Nationale ombudsman doet momenteel verschillende onderzoeken naar sociale minima. In Nederland moeten zo’n één miljoen mensen rondkomen van een inkomen rond het sociaal minimum. Zij krijgen in de praktijk te maken met complexe regelingen, aldus de ombudsman. ‘Regelmatig raken ze verstrikt in de spelregels en verplichtingen van de overheid.’

Niet bekend

Een van de onderzoeken richt zich op jongeren tot 21 jaar met een bijstandsuitkering. Jongeren vormen in de bijstand een bijzondere groep. Zij ontvangen netto zo’n 250 euro (exclusief vakantiegeld), een stuk minder dan de gangbare bijstandsnorm. Want de ouders zijn in principe nog verantwoordelijk voor de kosten van verzorging en opvoeding via de ‘onderhoudsplicht’.

Als ouders niet kunnen of willen betalen, hebben gemeenten de mogelijkheid de uitkering voor die jongeren aan te vullen. ‘Maar veel jongeren blijken niet bekend te zijn met de rechten en plichten die zij hebben. En ook sluiten de regels soms niet aan bij hun situatie. Zo lopen zij een grotere kans op financiële problemen en dakloosheid.’

Regels en beleid

De ombudsman wil weten waar jongeren tegenaan lopen en wat zij kunnen en mogen verwachten van de overheid. Welke effecten hebben de huidige regels en beleid op hen? De ombudsman richt zich daarbij speciaal op hoe gemeenten de jongeren informeren over de mogelijkheden van financiële steun. De persoonlijke ervaringen van jongeren worden hierbij meegewogen.

Sociale minima

Het eerste minimaonderzoek door de ombudsman is afgelopen zomer gestart en richt zich op statushouders. De studie naar jongeren in de bijstand is het tweede deel. De uitkomsten hiervan worden in de tweede helft van volgend jaar verwacht. Het derde en laatste onderzoek richt zich op jonggehandicapten, en begint volgend jaar.