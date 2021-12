De top 10 van 2021

Veelbesproken onderwerpen en artikelen van afgelopen jaar passeren nog eenmaal de revue in ons overzicht van de 10 meest gelezen artikelen van 2021. Op Gemeente.nu ging de meeste aandacht niet uit naar het coronavirus en de maatregelen daartegen. De hoogste ‘klikcijfers’ hier werden geschreven met de uitvoering van de bijstand, het werven en belonen van stembureauleden, en de Omgevingswet. Permanente bewoning van vakantieparken voert met stip de top 10 aan.



1. Nog veel kritiek op permanente bewoning recreatieparken

De mogelijkheden voor permanente bewoning in recreatieparken lijken toe te nemen. De gewijzigde regelgeving van het kabinet om dit te realiseren wordt later dit jaar vermoedelijk van kracht. Dat leidt tot wrijving tussen de bestuurslagen, want gemeenten zijn en blijven fel tegen.

2. Gemeenten verbouwereerd door rechterlijke uitspraak bijstand



De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is met het Rijk in gesprek over een rechterlijke uitspraak met ‘ingrijpende gevolgen’ voor de uitvoering van de bijstand. Gemeenten vragen zich af ‘hoe bestaande wetgeving en wetgevingsgeschiedenis tot deze interpretatie en uitleg door de rechter hebben kunnen leiden’. In de praktijk is de zaak daarmee nog niet beslecht, zo blijkt ook later uit de follow-up (nummer 4).



3. Werken op een stembureau: wat verdient het?



Met de verkiezingen voor de deur werven gemeenten nog volop stembureauleden. Wat kunnen die precies bijverdienen? En: hoe vind je ze?



4. ‘Gemeenten negeren de wet bij uitvoering bijstand’



Gemeenten lappen al jaren moedwillig de wet aan hun laars bij het uitvoeren van de bijstand. De recente tik op de vingers, uitgedeeld door de rechter in hoger beroep, is dan ook niet meer dan terecht. Zo legt een jurist de achtergrond uit bij het nieuws over die rechterlijke uitspraak (nummer 2).



5. Digitaal Stelsel Omgevingswet dreigt in te storten



Een grote softwareleverancier slaat alarm over het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Storingen van systemen duren voort, de oefenomgeving voor gemeenten blijft daardoor instabiel. Een nieuw IT-debacle voor de overheid dient zich aan.



6. Rotterdam verbetert toegang woningmarkt



Rotterdam neemt maatregelen om de toegang tot de woningmarkt te verbeteren. Zo komt er een starterslening voor koopwoningen, wordt kamerverhuur aan banden gelegd en krijgen mensen met ‘maatschappelijke beroepen’ in bepaalde wijken voorrang bij een huurwoning.



7. Lawaaierige warmtepomp vaker voor de rechter



Lawaaioverlast door warmtepompen wordt steeds vaker voor de rechter uitgevochten. En die eist van gemeenten dat ze de gevolgen voor de omgeving onderzoeken en rekening houden met aanvaardbare geluidsniveaus. Gemeenten zijn gewaarschuwd.



8. Stembureauleden werven: hoe zit het met de vergoeding?



De Tweede Kamerverkiezingen staan voor de deur. Om het stemproces in coronatijd zo veilig mogelijk te laten verlopen, zijn uitzonderlijk veel mensen nodig. Maar wat verdient werken op een stembureau anno 2021? Gingen de vergoedingen dit coronajaar omhoog? En hebben alle gemeenten nu genoeg stembureauleden?



9. DSO-experts: uitstel Omgevingswet onvermijdelijk



De Eerste Kamer liet zich vorige week bijpraten over de technische stand van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Conclusie: de meeste experts vinden het onverantwoord om op 1 juli 2022 van start te gaan.



10. Geweldsmiddelen boa voor de wet gelijkgetrokken met politie



Er komt een algemene maatregel van bestuur (amvb) die de ‘bewapening en uitrusting’ van buitengewoon opsporingsambtenaren regelt, net zoals voor de politie. Dit nieuwe kabinetsvoorstel beoogt nog niet direct een verruiming van bevoegdheden, maar legt daarvoor de basis.