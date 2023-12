De top 10 van 2023 – meest gelezen artikelen

Het is weer tijd voor het jaaroverzicht, welke onderwerpen leefden in gemeenteland, welke artikelen werden het best gelezen op Gemeente.nu? Net als vorig jaar hield het uitkeren van de energietoeslag in 2023 de gemoederen flink bezig. Ook de cao-ontwikkelingen voor gemeenteambtenaren werden volop gevolgd en een aantal wijzigingen in wet- en regelgeving.

Gemeenten moesten net als vorig jaar een eenmalige energietoeslag vanuit het Rijk uitkeren aan inwoners. Ook dit jaar was er weer veel onduidelijkheid en waren er veel verschillen tussen gemeenten onderling. Alle artikelen over het onderwerp werden massaal gelezen.

Maar met stip op nummers 1, 2 en 3:

1. Verschillen in uitbetaling, aanvraag en hoogte energietoeslag 2023

Sinds oktober kunnen gemeenten de energietoeslag 2023 aan inwoners uitbetalen. Er zijn gemeenten die inmiddels het bedrag al hebben overgemaakt, maar ook die nog moeten starten. Ook wanneer de inwoners de toeslag zelf kunnen aanvragen verschilt. Sommige gemeenten verhogen de inkomensgrens, komen met een extra toeslag of breiden de doelgroep uit.

2. Restant energietoeslag kan pas na de zomer uitgekeerd worden

Het was lang onduidelijk wanneer gemeenten het restant van de toeslag van 2023 konden uitbetalen. Dat kon pas als de wijziging van de Participatiewet inging. De eerste 500 euro van de 1300 euro toeslag mocht wel al worden uitgekeerd, dat kon ook al eind vorig jaar. Ondanks meerdere vragen en druk vanuit de Tweede Kamer ging minister Schouten niet overstag om gemeenten eerder te laten uitkeren.

3. Energietoeslag 2023 kan worden uitbetaald

In oktober kwam de verlossende boodschap. Na de Tweede Kamer stemde ook de Eerste Kamer in met het wetsvoorstel Energietoeslag 2023. Gemeenten konden daardoor beginnen om huishoudens op of net boven het sociaal minimum te helpen met de hoge energiekosten.

Ook de nieuwe cao hield de gemoederen onder ambtenaren flink bezig, alle artikelen over de cao werden volop gelezen. Deze twee bereikten de nummer 4 en 5 in de top 10.

4. Werkgevers bereid tot nieuw cao-bod

Na stakingen van gemeenteambtenaren om aandacht te vragen voor een betere cao, deden de werkgevers water bij de wijn. Als de vakbonden weer aan tafel wilden met de werkgevers om te onderhandelen, waren deze bereid om een nieuw loonbod neer te leggen.

5. Nieuwe gemeente-cao definitief

Op 6 april werd de cao voor Nederlandse gemeenteambtenaren definitief, nadat een grote meerderheid van de leden van de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten (VNG) voor de nieuwe cao stemde. Eerder gaf een ruime meerderheid van de vakbondsleden al hun fiat voor de cao.

6. Wijziging wetten en regels per 1 juli 2023

Wat veranderde er per 1 juli 2023 in wet- en regelgeving voor gemeenten? Bepaalde besluiten moeten niet alleen fysiek, maar ook digitaal ter inzage worden gelegd. De aflosperiode van een gemeentelijk schuldhulptraject wordt korter en de wet om huurders beter te beschermen ging in. Een overzicht van de belangrijkste wijzigingen in wetten en regels.

7. Participatiewet verder op de schop, brede herziening ‘noodzakelijk’

De Participatiewet, die onder meer de bijstand regelt, gaat verder op de schop. Met de herzieningen wil minister Schouten van Armoedebeleid en Participatie een nieuwe basis leggen voor de wet. Die moet ook beter aansluiten op het brede sociaal domein. De Participatiewet moet eenvoudiger, begrijpelijker en passen bij wat mensen kunnen.

8. Weer extra taak in uitvoering met bijzondere bijstand eenverdieners

Huishoudens met financiële problemen door tegenstrijdige overheidsregelingen krijgen voorlopig financiële hulp via de bijzondere bijstand. Dit betekent weer een zwaar beroep op de uitvoering van gemeenten die nogmaals een extra taak moeten uitvoeren.

9. Kabinet houdt Wmo-abonnementstarief voor gezien

Het kabinet neemt in 2025 volledig afscheid van het zogeheten abonnementstarief voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Sinds de invoering in 2020 lopen de kosten bij gemeenten hoog op door de laagdrempelige voorzieningen op basis van de wet.

10. ‘Gemeenten kunnen hun werk in 2026 niet meer adequaat doen’

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) houdt scherpe kritiek op de financiële plannen van het kabinet. De Voorjaarsnota lost de problemen voor 2026 nog altijd niet op.