5 artikelen uit 2023 die je niet gemist mag hebben 

Bij Gemeente.nu schrijven we geregeld artikelen die we graag een tweede keer onder de aandacht brengen. Omdat het om bijzondere nieuwe ontwikkelingen gaat, deze zaken bevatten om in de gaten te houden of van actuele invloed zijn. Daarom: 5 artikelen om nog eens te lezen tijdens het kerstreces.

‘Je kunt niet opnieuw mensen op straat laten slapen’

Een verhaal uit juli dit jaar, maar nog net zo actueel. De asielcrisis duurt voort en het tekort aan opvangplekken blijft stijgen. Gemeenten reageren verschillend op de kabinetsoproep om plekken voor asielopvang te creëren. Bloemendaal geeft hier bijvoorbeeld gehoor aan en stelt woonruimte voor asielzoekers beschikbaar. Beverwijk wacht de Spreidingswet af. De verantwoordelijk wethouders van beide gemeenten lichten toe waarom.

Zoetermeer start proef open hiring

De gemeente Zoetermeer start een proef met open hiring voor bepaalde openstaande vacatures. De eerste persoon die zich inschrijft op de functie van inkomensregisseur of klantadviseur bij de gemeente krijgt de baan. Zoetermeer is naar eigen zeggen de eerste gemeente die open hiring inzet voor kantoorfuncties. Bij deze wervingsmethode komen er geen cv’s of sollicitatiebrieven aan te pas. Wie aan de slag wil als inkomensregisseur of klantadviseur gemeentelijk informatiepunt bij de gemeente, hoeft zich alleen in te schrijven. Er is geen sollicitatieprocedure. Wie het eerst komt, wie het eerst maalt.

Proces voorkomen paspoortfraude loopt gestaag door

In oktober gaf demissionair staatssecretaris Van Huffelen weer een update over de maatregelen ter voorkoming van fraude bij de uitgifte van identiteitsbewijzen. Zo worden medewerkers automatisch uitgelogd en is de meldplicht voor vermissingen aangepast. Ze wil vooral nauwer samenwerken met gemeenten voor een goede uitvoering voor het proces.

Oppassen voor nieuwe invasie duizendknopen

De afgelopen jaren is er in Nederland in verschillende gemeenten met man en macht gestreden tegen de snelgroeiende duizendknoop. Sinds kort zijn nu ook de Afghaanse en de Finse duizendknoop in ons land te vinden. Reden om deze soorten ook in de gaten te houden, aldus de NVWA en stichting Floron die een oproep doen om het niet zo ver te laten komen met de twee nieuw gesignaleerde soorten.

Extra stap zetten om minima te bereiken

Goed om nog eens bij stil te staan: uit eerder onderzoek van I&O Research blijkt dat minima vaak geen hulp durven te vragen. Wie moeilijk rondkomt en hierbij hulp nodig heeft, verzuimt dit vaak te zoeken. Veelal uit schaamte en angst voor de gevolgen. Armoede is een groot probleem en bestaanszekerheid staat momenteel bij veel politieke partijen op de agenda. I&O Research deed onderzoek naar armoede, hun sociaal netwerk en minimaregelingen in Nederland. Daaruit blijkt onder meer dat armoede lang niet altijd zichtbaar is.