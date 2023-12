Laura Wulffraat is de beste ambtenaar burgerzaken 2023

De winnaar van de VIND kennisquiz Burgerzaken komt dit jaar uit Terneuzen. Laura Wulffraat-van den Berge, die voor de tweede keer mee deed, haalde de meeste punten. Gemeente Purmerend ging er met de teamprijs vandoor.

De prijs werd op donderdag 1 december uitgereikt tijdens de jaarlijkse Actualiteitendag Burgerzaken. In totaal waren er dit jaar 95 deelnemers, een stuk minder dan het recordaantal van 145 in 2022.

Breinkrakers

Gemiddeld hadden de deelnemers deze editie 7 vragen van de 12 goed, tegen gemiddeld 8 in het jaar ervoor. Vraag 4 was een moeilijke. Slechts 10 van de 95 deelnemers wisten het goede antwoord op de vraag of een burgemeester – die ook lid is van Provinciale Staten in de provincie – voorzitter mag zijn van het Gemeentelijk Stembureau (GSB). Dat mag wel, maar dan moet de burgemeester wel de verplichte opleiding volgen. Ook de zeer lange vraag 6 over het behoud of verlies van het Nederlanderschap was lastig. Deze vraag is maar door 9 procent van de deelnemers aan de quiz goed beantwoord.

‘Veel opleidingen gevolgd’

Winnaar Laura Wulffraat-van den Berge werkt al 15 jaar voor gemeente Terneuzen, waarvan het grootste deel op het KCC. In die tijd heeft ze haar werkzaamheden uitgebreid en is steeds meer taken op het gebied van Burgerzaken gaan uitvoeren, zoals adresonderzoeken, vestigingen en het RNI-loket. ‘Ik heb hiervoor ook een aantal modules van Burgerzaken gevolgd.’ Inmiddels heeft zij alle benodigde modules gehaald en is zij sinds juni 2023 volledig werkzaam bij het subteam Burgerzaken van de gemeente Terneuzen.

Laura Wulffraat deed dit jaar voor de tweede keer mee aan de kennisquiz Burgerzaken. ‘Vorig jaar wist ik nog te weinig van de burgerlijke stand, dus eindigde ik niet zo hoog. Afgelopen maand oktober las ik in de nieuwsbrief van VIND Burgerzaken, dat de jaarlijkse kennisquiz er weer aan kwam en ik heb mij meteen opgegeven. Ik denk als een van de eersten. Mijn kennis is nu best wel up to date, aangezien ik dit jaar veel Burgerzaken modules heb behaald. Dit was dus een mooi moment om het te testen. Dat ik de meeste vragen goed had kwam echt als een leuke verrassing.’

Laura en haar collega’s van Burgerzaken maken dagelijks gebruik van VIND Burgerzaken. ‘Ik vind het een overzichtelijke kennisbank met veel informatie en jurisprudentie. De Test-je-kennisvragen zie ik ook altijd als een leuke uitdaging om aan mee te doen. Die vragen vormen een mooi leermoment.’

Teamprijs naar Purmerend

Dat de gemeente Purmerend als winnaar uit de quiz is gekomen van de 70 gemeenten die hebben deelgenomen, leidde tot enige verbazing bij het deelnemende team. De deelnemers zijn nog niet zo lang werkzaam bij Burgerzaken, dus de concurrentie werd hoog ingeschat. ‘We zijn daarom trots dat we de titel beste gemeente burgerzaken hebben gewonnen’, zeggen teamleden Mandy en Dedy. ‘Het bord met daarop bovenstaande titel heeft een mooi plekje op de afdeling gekregen.’