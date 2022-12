Eveline van Halderen is de beste ambtenaar burgerzaken 2022!

Elk jaar strijden ambtenaren burgerzaken om de winst bij de VIND Burgerzaken kennisquiz. Dit jaar was speciaal: een jubileumjaar én een recordaantal aantal deelnemers. Eveline van Halderen van de gemeente Veldhoven is dan ook blij met de winst, en mag zich ‘Beste ambtenaar burgerzaken 2022’ noemen. Tijdens de jaarlijkse Actualiteitendag VIND Burgerzaken nam zij de prijs in ontvangst.

Voor de tiende keer op rij konden ambtenaren burgerzaken hun bagage over verschillende thema’s die betrekking hebben op het vakgebied op de proef stellen. Van Halderen neemt de titel ‘Beste ambtenaar burgerzaken’ over van Wieke de Boer-Hamstra van de gemeente Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel, de winnares van 2021.

Lastig, maar met uitzoeken kom je er

‘Vorig jaar heb ik ook meegedaan en ik vond de vragen van dit jaar over het algemeen goed te doen. Een aantal vragen waren lastig, maar met wat uitzoekwerk ben ik blijkbaar tot het juiste antwoord gekomen,’ vertelt Van Halderen.

Tijdens de Actualiteitendag VIND Burgerzaken, waar Henk Vat en Léon Evers deelnemers op de hoogte brengen van wetswijzigingen en andere specialistische ontwikkelingen, is de winnaar van de landelijke quiz bekendgemaakt.

Dit jaar hebben 145 burgerzakendeskundigen meegedaan aan de VIND Burgerzaken kennisquiz. Een recordaantal, vorig jaar was dit nog 82. Gemiddeld hadden de deelnemers acht vragen goed. Dit jaar bewees Van Halderen dus dat ze over de grootste schat aan vakkennis beschikt. Een jaar lang mag ze de eretitel dragen. Ook ontving de gemeentemedewerker een Pluim cadeaubon ter waarde van 200 euro.

Test-je-kennisvragen

Van Halderen maakt regelmatig gebruik van de kennisbank VIND Burgerzaken. ‘Het prettige aan VIND Burgerzaken vind ik het overzicht op de homepagina met nieuwe en geactualiseerde zaken. Ook achtergrondinformatie zoals kamerbrieven over diverse onderwerpen staan erop. Daarnaast staat er veel betrouwbare juridische info en praktijkvragen op. Én wat ik erg leuk vind zijn de test-je-kennisvragen’, vertelt Van Halderen..

Betrouwbare bron

Deskundige ambtenaren burgerzaken gebruiken VIND Burgerzaken veelal dagelijks. De kennisbank is het naslagwerk voor uiteenlopende, vaak pittige materie. Denk bijvoorbeeld aan informatie over echtscheiding in het buitenland: wanneer wordt deze in Nederland erkend? En hoe is het afstammingsrecht in een ander land geregeld? Of wanneer wordt de nationaliteit verkregen of toegekend?

Daarbij is VIND een zeer betrouwbare bron voor juridische achtergronden en jurisprudentie. Zoals in een casus over adoptie van een meerderjarige of bij een verzoek om geslachtswijziging in de geboorteakte.