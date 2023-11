Zoetermeer start proef met ‘open hiring’

De gemeente Zoetermeer start een proef met open hiring voor bepaalde openstaande vacatures. De eerste persoon die zich inschrijft op de functie van inkomensregisseur of klantadviseur bij de gemeente krijgt de baan.

Zoetermeer is naar eigen zeggen de eerste gemeente die open hiring inzet voor kantoorfuncties. Bij deze wervingsmethode komen er geen cv’s of sollicitatiebrieven aan te pas.

Wie het eerst komt…

Wie aan de slag wil als inkomensregisseur of klantadviseur gemeentelijk informatiepunt bij de gemeente, hoeft zich alleen in te schrijven. Er is geen sollicitatieprocedure. Wie het eerst komt, wie het eerst maalt. ‘Het zijn banen die om meer kwalificaties vragen. We vertrouwen op het inschattingsvermogen van de mensen zelf en geven hiermee verborgen talenten een kans,’ aldus verantwoordelijk wethouder Jan Iedema.

Geen eisen voor opleiding en werkervaring

Bij de vacature staat een functiebeschrijving zonder eisen aan opleiding of werkervaring. De enige vereisten zijn een goede taalbeheersing en het kunnen overleggen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Iedereen kan zich dus voor de functie inschrijven. ‘Niet de gemeente, maar de mensen zelf bepalen of ze geschikt zijn,’ zo licht Iedema verder toe. ‘We willen als gemeente Zoetermeer nog meer inzetten op inclusief werkgeverschap. Zo nemen we alle mogelijke vooroordelen weg en bieden we iedereen een eerlijke kans op een baan.’

Informatiebijeenkomst

De gemeente organiseert eerst een informatiebijeenkomst voor geïnteresseerden. Die zit na een overweldigend aantal aanmeldingen inmiddels vol, zo meldt Zoetermeer bij de vacature. Op een later moment wordt de functie opengesteld en kunnen kandidaten zich inschrijven. Wie dit als eerste doet, wordt uitgenodigd voor een arbeidsvoorwaardengesprek.

Proeftermijn

Net als bij reguliere procedures biedt de gemeente een jaarcontract aan met een maand proeftijd. In deze maand wordt gemonitord of er sprake is van een blijvende match. Bij goed functioneren kan een vast dienstverband volgen, maar als dit niet het geval is, dan wordt de volgende inschrijver op de lijst uitgenodigd.

Deze proef verloopt in nauwe samenwerking met Open Hiring Nederland, een initiatief van Start Foundation. De uitkomsten worden gemonitord en daarna bepaalt de gemeente of de open hiring methode een vervolg krijgt.