Bijzondere initiatieven voor een warm gevoel in koude tijden

De periode van de donkere dagen is aangebroken en het jaar loopt bijna ten einde. Hoog tijd voor wat feelgood berichten. Want er zijn een hoop goede, inspirerende en hoopgevende initiatieven en acties in gemeenteland.

In de gemeente Koggenland krijgen inwoners met weinig geld een extraatje in de dure decembermaand. Het zogenoemde Koggenfonds biedt huishoudens een VVV-cadeaukaart aan van 100 euro, of 200 euro als er ook kinderen onder de 16 jaar wonen. Inwoners die periodiek bijzondere bijstand van het lokale zorgteam of WerkSaam Westfriesland ontvangen én voldoen aan de voorwaarden, krijgen de kaart automatisch. Andere inwoners die ook weinig te besteden hebben en niet bij deze organisaties bekend zijn konden een aanvraag doen.

Kledinginzameling jongeren

De gemeente Olst-Wijhe vraagt inwoners om hulp voor het inzamelen van kleding voor 130 minderjarige vreemdelingen (amv’s) tussen 15 en 17 jaar oud. De jongens zijn afkomstig uit verschillende landen en worden in de gemeente opgevangen. Ze zijn gevlucht uit hun land van herkomst en hebben vaak alleen de kleding die ze dragen bij zich. ‘Alles is welkom,’ zo schrijft de gemeente. ‘Laten we samen deze jongeren helpen een warm welkom te vinden in onze gemeenschap.’

Amersfoorts Bouwdepot krijgt vervolg

In de gemeente Amersfoort is het experiment het Bouwdepot een succes en krijgt een vervolg. Thuisloze jongeren tussen 18 en 21 jaar krijgen een jaar een vast bedrag van 1050 euro per maand én intensieve begeleiding. Met als doel meer stabiliteit en ruimte om te werken aan hun toekomst. Van het behalen van een diploma tot het vinden van woonruimte en werk, het aanpakken van schulden en volgen van therapie.

Amersfoort is een van de gemeenten die hier mee test en startte in 2021 met 10 jongeren. Dat aantal wordt volgend jaar uitgebreid naar 30 jongeren. Uit de evaluatie blijkt bijvoorbeeld dat de jongeren een afname in hun financiële schaarste van 30,2 procent ervaren. Net als meer rust en ruimte om uitdagingen aan te pakken op andere leefgebieden en meer grip op hun financiële huishouding. Ook in de gemeente Eindhoven waren de resultaten positief.

Schuif maar aan

In de gemeente West Maas en Waal kunnen inwoners aanschuiven voor een maaltijd via een actie Schuif Samen aan. De maaltijden worden er verzorgd door dorpshuizen en deelnemende Multifunctionele Accommodaties (MFA’s). De bijeenkomsten staan in het teken van ontmoeting en samenkomen in de donkere maanden van het jaar. De actie loopt nog tot 31 maart, er zijn verschillende momenten en tijden dat inwoners kunnen aanschuiven. De gemeente neemt een groot deel van de kosten voor rekening, er wordt maximaal 3 euro voor een volwassen gevraagd en 2 euro voor een kind tot 12 jaar.

Kindvriendelijke gemeente

Den Haag heeft zich als eerste grote gemeente in Nederland aangesloten bij de Child Friendly Cities van UNICEF en wil de stad zo nog kindvriendelijker maken. Zo komt er meer kindvriendelijk beleid, bijvoorbeeld als het gaat om de toegang tot onderwijs en voorschoolse eductie en veilig op straat spelen. De stad gaat samen met organisaties, kinderen en jongeren aan de slag om deze doelen te halen.

Meer inspiratie

Ook in andere gemeenten zijn er in deze steeds koudere dagen initiatieven voor inwoners in armoede. Net als maatregelen voor betere bestaanszekerheid en hulp aan inwoners. Meer inspiratie: