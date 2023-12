Gebruik huishoudelijke hulp via Wmo stijgt fors

In de eerste helft van 2023 maakten ruim 485.000 mensen gebruik van Hulp bij het huishouden, betaald vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dat is 27 procent meer dan in de eerste helft van 2019, zo meldt het CBS op basis van voorlopige cijfers.

In totaal kregen ruim 1,1 miljoen mensen hulp of ondersteuning thuis via de Wmo, 10 procent meer dan in 2019. De gebruikers van deze huishoudelijke hulp zijn veelal boven de 60 jaar. De 60-plussers zijn over deze periode met 8 procent in aantal toegenomen, aldus het CBS.

Wmo

In de Wmo 2015 is vastgelegd dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor het bieden van hulp en ondersteuning aan inwoners die dat nodig hebben. Er zijn verschillende maatwerkvoorzieningen, zoals hulp bij het huishouden (bijvoorbeeld bij het schoonmaken van het huis), ondersteuning thuis (zoals begeleiding in het dagelijks leven) of het aanbieden van hulpmiddelen als een rolstoel of traplift.

De meeste gemeenten hanteerden tot 2018 een inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor het gebruik van zo’n Wmo-maatwerkvoorziening, maar in 2019 is voor iedereen een maandelijkse bijdrage van 19 euro ingevoerd.

Kosten gemeenten lopen op

Sinds de invoering van dit abonnementstarief voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) lopen de kosten bij gemeenten hoog op door de laagdrempelige voorzieningen op basis van de wet. Het aantal gebruikers van huishoudelijke hulp is verdubbeld onder de mensen die een inkomen hebben van meer dan 40.000 euro bruto. Het gebruik door cliënten uit de middeninkomensgroepen (met 20.000 tot 40.000 aan inkomen) steeg zelfs met twee derde. De klandizie van mensen met minder dan 20.000 euro veranderde met 5 procent maar weinig.

VNG: waarschuwing komt uit

Cathalijne Dortmans, voorzitter van de zorgcommissie van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), ziet in de toename van het gebruik van hulp door de mensen met hogere inkomens, een bevestiging van de aanzuigende werking van het abonnementstarief waarvoor gemeenten eerder hebben gewaarschuwd. Door die toename worden de wachtlijsten ook langer voor de meest kwetsbaren, de mensen die huishoudelijke hulp dringend nodig hebben maar niet zelf kunnen betalen. ‘We kunnen niet wachten op de wetswijziging, waarin sprake is om bijdragen toch weer inkomensafhankelijk te maken,’ aldus Dortmans.

Terug naar eigen bijdrage

Zij doelt daarmee op de wijziging, waarmee in 2025 volledig afscheid wordt genomen van het abonnementstarief. In plaats van het abonnement met een bescheiden bijdrage, heeft het – nu demissionaire kabinet – gekozen voor herinvoering van de oude eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen, zoals dagbesteding en huishoudelijke hulp. Die eigen bijdrage van hulpbehoevenden wordt ook weer inkomensafhankelijk.

Cijfers

Sinds 2015 vraagt het CBS in samenwerking met de VNG elk halfjaar aan alle gemeenten naar het gebruik van Wmo-maatwerkvoorzieningen. Dit vormt de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein. Het CBS publiceert de cijfers op StatLine en de VNG op waarstaatjegemeente.nl