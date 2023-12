Minima niet altijd voordeligst uit met gemeentepolis

Wie een laag inkomen heeft, kan in veel gemeenten een collectieve zorgverzekering afsluiten. De gemeente betaalt dan mee aan de premie voor de aanvullende verzekering, waardoor een inwoner minder betaalt. De premies van zo’n gemeentepolis kunnen echter nogal uiteenlopen.

Dat blijkt uit onderzoek van de financiële vergelijkingssite Geld.nl. Het vergelijkingsplatform onderzocht voor 19 gemeenten, de tien steden met de meeste inwoners en de provinciehoofdsteden, welke collectieve zorgverzekeringen zij voor hun inwoners hebben. Groningen en Zwolle blijken die niet aan te bieden.

Bij de overige 17 gemeenten, lopen de premies uiteen. Amanda Bulthuis, expert geld & verzekeringen bij Geld.nl: ‘Voor de meest uitgebreide polis betaal je in Middelburg bijvoorbeeld 173,23 euro per maand en in Maastricht 223,65 euro per maand. Dat is een verschil van 605 euro per jaar.’

‘Woonplaats bepaalt wat je betaalt’

Zelfs bij pakketten met een vrijwel gelijke dekking, kan het honderden euro’s schelen volgens Bulthuis. Ze noemt het ‘best opmerkelijk dat je woonplaats bepaalt hoeveel je bij een laag inkomen betaalt voor de collectieve zorgverzekering. ‘Je gaat tenslotte niet zomaar verhuizen, omdat je ergens anders een goedkopere zorgverzekering kunt kiezen.’

Verschil in bijdrage

De verschillen in premies kunnen deels worden verklaard door het verschil in de gemeentelijke bijdrage. Die bijdrage varieert van geen maandelijkse bijdrage, zoals in Assen, tot maximaal 45 euro, zoals in Tilburg. Bulthuis: ‘Hoeveel de gemeente bijdraagt, maakt een verschil in de premie die je bij een laag inkomen zelf nog moet betalen.’

Vergoeding eigen risico

Naast de verschillen in premies valt op dat een deel van de gemeenten bij de meest uitgebreide aanvullende verzekeringen het eigen risico van de basisverzekering volledig vergoedt. Maar er zijn ook zes gemeenten die dat niet doen en een (Rotterdam) die het eigen risico voor een groot deel vergoedt. ‘De vergoeding van het eigen risico verwerken veel gemeentes al in de maandelijkse premie. Voor deze pakketten betaal je dan ook vaak een hogere premie,’ aldus Bulthuis.

Niet altijd de beste keuze

Sinds 2023 krijgen inwoners alleen nog korting op de aanvullende verzekeringen. De collectiviteitskorting bij gemeentepolissen geldt nu alleen daarop. Het is bij de gemeenten die Geld.nl onderzocht dan ook niet mogelijk om alleen een basisverzekering af te sluiten. ‘Verder kun je bij de gemeenten kiezen uit hooguit één of twee zorgverzekeraars en zijn de aanvullende pakketten vrij uitgebreid. Zorg die lang niet iedereen nodig heeft,’ zegt Bulthuis. Zij adviseert dan ook om verschillende aanbieders te vergelijken, omdat een collectieve gemeentepolis niet altijd de voordeligste zorgverzekering is.