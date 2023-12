Aan de slag met ketenaanpak Kansrijke Start

Vanaf januari 2024 moeten alle gemeenten en zorgaanbieders een ketenaanpak Kansrijke Start hebben. Een nieuwe handreiking kan helpen bij het organiseren van zo’n ketenaanpak.

De ketenaanpak Kansrijke Start is opgenomen in het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). De nu verschenen handreiking ketenaanpak Kansrijke Start geeft aan wat zo’n ketenaanpak inhoudt en hoe die kan worden vormgegeven. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft de handreiking samen met Pharos opgesteld.

Eerste 1000 dagen

Het actieprogramma Kansrijke Start is sinds 2018 actief en richt zich op ondersteuning van (aanstaande) ouders in een kwetsbare situatie. Gemeenten en zorgverzekeraars kunnen de handreiking onder meer gebruiken om afspraken binnen de keten te maken. Die zijn nodig om gezinnen in een kwetsbare situatie structureel en duurzaam zorg, hulp en ondersteuning te bieden tijdens de eerste 1000 levensdagen van de kinderen.

Lokale en regionale coalities

Kansrijke Start zet via het stimuleren van lokale coalities in op een sterkere samenwerking tussen professionals in het medisch en sociaal domein en het informeel netwerk. Deze coalities maken vervolgens afspraken om te komen tot een ketenaanpak. De meeste lokale en regionale coalities zijn afgelopen jaren al vormgegeven. De handreiking is er daarom ook om dit proces ’te continueren, te verrijken en te borgen’.

Afspraken op verschillende niveaus

Om een lokale ketenaanpak goed neer te zetten, is het van belang om gezamenlijk afspraken te maken over de manier van samenwerking en de invulling van hulp en ondersteuning. Het gaat om afspraken op uitvoeringsniveau, organisatieniveau én bestuursniveau. In de handreiking staat bijvoorbeeld hoe een goede ketenaanpak eruit ziet, wat goede voorbeelden uit de praktijk zijn, hoe de financiering wordt geregeld en waar de SPUK-middelen die gemeenten kunnen aanvragen, voor ingezet moeten worden.