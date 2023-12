Influencers inzetten voor jongeren met geldzorgen

De gemeente Rotterdam wil met een influencercampagne en livechat jongeren ertoe bewegen hun geldzorgen te delen. Via video’s op Instagram worden jongvolwassen onder de 27 jaar gewezen op de mogelijkheden voor hulp via de gemeente.

Het doel van de campagne is om geldzorgen onder jongeren bespreekbaar te maken. De gemeente werkt hiervoor samen met zes jonge influencers, zoals Zakia Bouhaulin (@zakiapicolina), Rarko (@rarko10) en Charo Chavelli (@rotterdamse.poetsqueen). De influencers delen video’s op Instagram waarin ze hun eigen geldzorgen bespreken of hun volgers aansporen om bij de gemeente aan te kloppen voor hulp of advies.

Anoniem vragen stellen via livechat

Naast de campagne op Instagram is er ook een livechat op rotterdam.nl/geldzorgen, waar jongeren anoniem en laagdrempelig vragen kunnen stellen. Ook worden ze hier gewezen op de mogelijkheid van telefonische hulp.

Jonge bevolking

Rotterdam telt ruim 200.000 jongeren onder de 27 jaar, dat is bijna 33 procent van de bevolking. Zo’n 85.000 inwoners leven rond de armoedegrens en ongeveer 50.000 Rotterdammers hebben schulden. In de stad leven 9.700 jongvolwassenen (van 15 tot 30 jaar) in een huishouden met een inkomen tot 110 procent van het sociaal minimum. Dat is 8 procent van alle jongvolwassenen waarvan het inkomen bekend is in Rotterdam.

Foutje snel gemaakt

De campagne van de gemeente richt zich daarom op een bredere groep dan jongeren met schulden. Een foutje is tenslotte snel gemaakt, door een onhandige keuze of domme pech. Als je rond het sociaal minimum leeft, kan zo’n foutje ernstige gevolgen hebben. Dat geldt zeker voor jongeren die weinig financiële armslag hebben.

Jongeren bereiken

Wethouder Mohamed-Hoesein: ‘Dat zoveel jongeren geldzorgen hebben, is al erg. Maar dat ze die niet bespreken, laat staan hulp zoeken, gaat me echt aan het hart. Je kunt je bijna niet voorstellen hoeveel stress dat met zich meebrengt, vooral voor zulke jonge mensen.’ En dat terwijl er wel degelijk hulp binnen de gemeente beschikbaar is. ‘Ik roep jongeren die geldzorgen hebben daarom op om de gemeente te benaderen,’ vervolgt hij. ‘Want hoe eerder je aanklopt, des te groter de kans op een snelle en duurzame oplossing.’

Vloggen over foutparkeren

Het bereiken van jongeren via influencers werd ook door andere gemeenten al ingezet. Zo startte de gemeente Den Haag een tijdje geleden de campagne #ScooterSkills, om foutparkeren van en onveilige situaties bij deelscooters tegen te gaan. De hoofdrol in de campagne was een populaire vlogger. Om jongeren de gelegenheid te geven met vragen of problemen bij haar als jeugdboa aan te kloppen, opende jeugdboa Jackie een Instagramaccount. Ze zette het account op voor de Roosendaalse jeugd, maar ziet het aantal volgers ook snel stijgen onder jongeren uit de rest van het land.