‘Zet social media in om het imago van boa’s te verbeteren’

Als het aan jeugdboa Jackie uit Roosendaal ligt, openen alle boa’s een Instagram account. Daarmee zijn ze niet alleen beter bereikbaar voor inwoners, maar kunnen ze ook een meer waarheidsgetrouw beeld schetsen van het werk dat ze doen. En daarmee de bestaande vooroordelen wegnemen, zo stelde ze tijdens haar presentatie op het BOA Event.

Storm Ciarán laat de takken in het bosrijke Apeldoorn vervaarlijk zwiepen op donderdagmorgen 2 november. Voor boa’s vormt dit geen belemmering om de eerste dag van het tweedaagse BOA Event op de politieacademie bij te wonen. Vanaf de parkeerplaats stromen de geïnteresseerden toe.

Ook Khalid, jeugdboa in Schiedam, is op weg naar de ingang van het monumentale pand. Enthousiast begint hij meteen te vertellen over zijn werk, dat hij sinds zes jaar uitoefent in deze randgemeente van Rotterdam. Zijn grootste uitdaging is om ervoor te zorgen dat de Schiedamse jeugd binnen de gemeentegrenzen blijft en niet naar Rotterdam uitwijkt met alle verlokkingen en dito problemen.

In gesprek met de jeugd

‘Het mooie aan mijn werk als jeugdboa vind ik de gesprekken die je met de jongeren voert. Ik kan ze helpen als ze ergens mee zitten of de weg wijzen naar instanties als daar behoefte aan is.’ Khalid en zijn collega’s doen hun werk zonder korte wapenstok, terwijl de boa’s in Rotterdam er wel een dragen. ‘Wij kunnen nog prima werken zo, maar er zijn wel eens momenten dat ik me met een wapenstok net wat steviger zou voelen tijdens het werk.’ Van de landelijk toegenomen agressie tegen hulpverleners en boa’s merkt hij nog niet veel in Schiedam. ‘De jeugd is gewoon een mooie groep om mee te werken.’ Een uitspraak die deze dag meerdere keren terugkomt onder de aanwezige jeugdboa’s.

Temperatuur samenleving loopt op

Liesbeth Spies trapt in de ochtend het plenaire gedeelte af van het BOA Event. Spies is burgemeester van Alphen aan de Rijn, maar spreekt hier met name uit hoofde van haar rol als voorzitter van de VNG-commissie Bestuur en Veiligheid. Allereerst steekt ze de aanwezige boa’s een hart onder de riem. ‘Wat goed dat jullie hier allemaal zijn. Niet zozeer ondanks de storm, maar vooral vanwege de grote werkdruk die jullie ervaren. Deze dag moet je vooral zien als een cadeau aan jezelf, een dag waarop je kennis opdoet en collega’s uit het hele land ontmoet.’

Verder spreekt ze haar waardering uit voor het werk van de boa’s, die ervoor zorgen dat de leefbaarheid en veiligheid in gemeenten worden bewaakt. Dit ondanks de toename van taken en verantwoordelijkheden. ‘Er wordt veel van de boa gevraagd in deze tijd. De temperatuur in de samenleving loopt op en dat heeft ook zijn weerslag op jullie werk. Wen nooit aan een grote mond of ander agressief gedrag, maar houdt vast aan de geldende fatsoensnormen.’ Ze noemt ook nog even de inzet van de wapenstok, waar ook in gemeenten waar het college dit toestaat, het daadwerkelijk gebruik nog ‘veel voeten in aarde heeft’. ‘En dan formuleer ik het nog voorzichtig.’

Weten wat er speelt onder de jeugd

Dan is het tijd voor jeugdboa Jackie, intussen een bekend gezicht op Instagram. Zij neemt het publiek mee in nut en noodzaak van het gebruik van social media voor (jeugd) boa’s. Als kind wilde ze altijd al bij de politie. Dat is het niet geworden, maar ze is naar eigen zeggen helemaal op haar plaats als jeugdboa in gemeente Roosendaal. ‘Werken bij de politie levert meer actie op, terwijl je als handhaver meer contact hebt op straat en echt tijd voor een gesprek.’ Als Jackie wordt gevraagd om jeugdboa te worden lijkt haar dat in eerste instantie niks. ‘Wie gaat er nu luisteren naar een blond ding van 21.’ Toen de vraag voor de tweede keer langskwam, zette ze haar twijfels opzij. ‘Ik snap waar de jeugd zich mee bezighoudt en sta klaar om hun vragen aan te horen en waar mogelijk te beantwoorden.’ Al snel komt ze er echter achter dat ze op straat lang niet alle jongeren bereikt. ‘Jongeren zitten tegenwoordig heel veel binnen, meestal achter een of ander scherm.’

‘Met insta meer jongeren bereiken’

Om ook die jongeren de gelegenheid te geven met vragen of problemen bij haar als jeugdboa aan te kloppen, besluit ze – in overleg met haar werkgever – een Instagramaccount te openen: jeugdboa_jackie. Ze zet het account op voor de Roosendaalse jeugd, maar ziet het aantal volgers ook snel stijgen onder jongeren uit de rest van het land. Inmiddels zijn het er bijna 30.000. ‘Ik kan het nog steeds nauwelijks geloven.’ Ze krijgt allerhande hulpvragen, variërend van verhalen over zelfbeschadiging tot de vraag of zogenaamde gelblasters verboden zijn.

Niet alleen bonnenschrijvers

Ze gebruikt het insta account niet alleen om meer jongeren te bereiken, maar ook om iets te doen aan het imago van de boa. ‘Er zit iets niet lekker aan ons imago, we worden nog te vaak weggezet als afgekeurde politieagent, of als iemand met een Melkertbaan. Via social media kunnen we laten zien wat we doen. Dat we niet alleen maar bonnenschrijvers zijn. Dat we passie voor ons werk hebben en er plezier aan beleven.’ Ze spoort de zaal daaromaan om hiervoor ook social media in te zetten. Uit de zaal komt niet zoveel respons. De boa’s die het woord nemen, tonen zich nog wat terughoudend. Ze lijken vooral bang voor negatieve gevolgen van zichtbaarheid op social media en de eventuele inbreuk die dat maakt op hun privéleven.

‘Maar weinig heftige reacties’

‘Vanzelfsprekend kent het gebruik van social media ook negatieve kanten,’ zegt Jackie. ‘Gelukkig heb ik weinig negatiever reacties op mijn eigen account gekregen. Wel een aantal nare anonieme posts op Facebook via een doorgestuurde post. Dat is afschuwelijk om mee te maken, ik heb er nachten slecht van geslapen.’ Door te gaan praten met een coach, weet ze hier nu beter mee om te gaan. En het is zeker geen reden om met haar insta account te stoppen. ‘Maak een persoonlijk verhaal van je posts. Dat heeft het meeste effect. Door je eigen verhaal te laten horen help je het imago van de boa’s te verbeteren. Daar ben ik van overtuigd.’ Zelf komt ze daarbij vol in beeld in haar uniform. ‘Alleen jezelf op de rug laten zien, levert niets op. Zodra ik mijn pak uittrek, herkent bovendien niemand mij meer.’

Zichtbaarheid vergroten

Verschillende aanwezige jeugdboa’s zijn geïnspireerd geraakt door Jackie’s verhaal, zo blijkt in de pauze. Jeugdboa Stan uit St. Geertruidenberg is al wel actief op social media, maar ziet meer kansen. Hij heeft veel plezier in zijn werk en vindt het net als Jackie belangrijk te laten zien dat hij niet alleen bonnen uitschrijft. ‘Ik ken iedereen bij naam en ze kunnen altijd bij mij terecht, maar via de socials kan mijn zichtbaarheid nog groeien.’

Inzet social media

Eva en Marije, de twee boa’s van Heerenveen, zijn nog niet zover maar willen wel graag als boa actief worden op social media.’ ‘We hebben speciaal onze coördinator meegenomen, zodat die ook het verhaal van Jackie kon horen.’ Sinds kort vervult Eva binnen de gemeente de rol van jeugdboa. Ze vindt het werken met de jeugd erg boeiend. ‘Al een paar keer heb ik jongeren kunnen helpen met hun psychische problemen. Eentje stond na twee gesprekken al open voor professionele psychische hulp. De lijnen zijn kort, als boa kun je veel bereiken in korte tijd. Met een insta account denk ik nog meer.’

Het atrium stroomt na de lunch langzaam weer leeg, de boa’s gaan op zoek naar de locatie van hun eerste workshop naar vrije keuze. Daarna volgen er nog twee rondes workshops en na een laatste drankje vertrekken ze met nieuw inspiratie en kennis weer huiswaarts. Buiten is de storm losgebarsten.