Goed voorbeeld – Instagram als preventietool tegen schulden

Veel jongeren weten niet dat ze met geldzorgen en schulden aan kunnen kloppen bij de gemeente. Reden voor Zoetermeer om een Instagram account te openen. Zo wil de gemeente deze doelgroep bereiken op een manier die bij hen past en tegelijkertijd financieel wijzer maakt.

Het Instagramaccount OMGZoetermeer werd vorig jaar in het leven geroepen. De gedachte erachter is dat jongeren onafscheidelijk zijn van hun telefoon en veel tijd doorbrengen op Instagram. De gemeente hanteert op het kanaal verschillende soorten content, waarbij informeren, inspireren en adviseren over persoonlijke geldzaken centraal staat.

‘Het is een makkelijk te starten en beheren communicatiemiddel en preventietool, mits je strategie, creativiteit en kennis van marketing op de juiste manier combineert,’ zo licht Naïma Ouled L’Kadi toe. Zij is preventiemedewerker Armoede en Schulden bij de gemeente en initiatiefneemster van het account.

Strategie op Insta

De gemeenten kiest elk kwartaal een ander thema om uit te lichten. ‘Zo vinden we gezondheid erg belangrijk, zegt Ouled L’Kadi. ‘Als je weinig geld hebt, is het lastig om hier (ook) aandacht aan te besteden. Dus geven we tips hoe je voor weinig geld bijvoorbeeld toch kunt sporten, gezond eet en ontspant. En laten we de mogelijkheden hiervoor zien binnen Zoetermeer.’

Daarnaast bekijkt Ouled L’Kadi wat jongeren belangrijk vinden. ‘Denk bijvoorbeeld aan hun uiterlijk. Hoe kun je er mooi uitzien zónder een peperdure mascara te kopen? Of welke betaalbare luchtjes ruiken net zo lekker als de dure merken?’ Ook vindt zij het belangrijk de jongeren zelf te spreken over geldzaken. Daarom gaan de betrokken medewerkers van de gemeente de straat op om met hen in gesprek te gaan, in de stad of op scholen. ‘Toen eind 2022 de prijzen ineens door het dak gingen, hebben we ze gevraagd wat zij daar nu zelf van merkten.’

Schuldenpreventie

OMGZoetermeer is opgezet vanuit de visie van schuldenpreventie. Daarom vindt Ouled L’Kadi het belangrijk om eigen verhalen te delen. ‘Welke geldmissers hebben wij zelf gemaakt? En hoe doen wij bepaalde dingen? Waar sparen wij voor en welke slimme tips hebben wij voor volgers? We willen jongeren laten zien, voelen en ervaren dat hetgeen wat zij doormaken niet op zichzelf staat.’ Het belangrijkste voor de initiatiefneemster van het account is dat praten over geld normaal wordt. ‘Dat is ons hoofddoel.’

Enorme stijging aantal volgers

OMGZoetermeer is gestart als een experiment. Ouled L’Kadi deed het zelf, maar had geen kennis van sociale media-strategieën. Wel had zij kennis van de inhoud. In het begin was dat dus de informatie die werd gedeeld, maar op een gegeven moment was het plafond van nieuwe volgers bereikt. Tijd om het anders te doen. ‘Omdat zowel de teammanager schuldhulpverlening als de afdeling communicatie inzagen dat dit een belangrijk middel is om jongeren te bereiken, mochten we op zoek naar een content creator. Iemand die wél kennis heeft van de sociale media-strategieën en zelf tot de doelgroep behoort. Dat is een mooie aanvulling op de ideeën die wij hebben. Sinds zij er is, steeg het bereik met 2489 procent. Samen kijken we wat er actueel is en wat jongeren bezighoudt. De voornaamste groei zat hem in het gebruik van Reels, korte videootjes.’

Best scorende post

De Reels zorgen voor een groot bereik, omdat Instagram video’s meer pusht. Toen de gemeente daarmee begon, groeide het bereik tot ver buiten Zoetermeer. ‘Dat was niet onze intentie, maar omdat social media geen grenzen kent, gebeurt het wel. De best scorende Reel tot nu toe gaat over wat je moet regelen als je 18 jaar wordt. Uiteindelijk had deze post maar liefst 10,3 duizend views.’

‘Met en voor jongeren’

De belangrijkste les die gemeente Zoetermeer heeft geleerd is dat je er echt een account mét jongeren en vóór jongeren van moet maken. ‘In eerste instantie wilden we een influencer die het gezicht zou worden of vaker langs zou komen op het account. Dat bleek niet te betalen. Toen besloten we het toch zelf te doen. Heel leuk, want je leert veel over social media en je bent op een totaal andere manier bezig met het verspreiden van jouw eigen kennis, kunde en ervaring.’

Ouled L’Kadi: ‘We zijn nu op een punt aangekomen om met jongeren zelf het account voor jongeren te boosten. Want ondanks dat we zelf ook jong zijn, merkten we toch dat we ons voor de camera gereserveerder opstelden dan wanneer we ‘gewoon’ met elkaar praten.’ De conclusie was dat er andere jongeren nodig zijn om het account te gaan dragen.

Een andere les is dat de inzet van social media als preventiemiddel een langdurige kwestie is. ‘Je kunt geen snelle en overduidelijke resultaten verwachten. Er wordt veel anoniem meegekeken, je weet zelden wie je er precies mee bereikt. Maar dat het wat doet, is wel duidelijk.’

Gouden tip

Ouled L’Kadi is enthousiast over het account en het bereik en adviseert andere gemeenten gewoon te starten. ‘En dan het liefst meteen beginnen met jongeren voor jongeren. Niet te veel nadenken, vooral doen, want al doende leert men. Vergeet perfectionisme, dat werkt sowieso niet.’