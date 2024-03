Jongeren komen vaker terecht in de bijstand

Er is sprake van een lichte stijging van het aantal bijstandsgerechtigden. Vooral onder jongeren tot 27 jaar nam dit toe, zo blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

Eind vorig jaar ontvingen 401.000 mensen tot de AOW-leeftijd een algemene bijstandsuitkering. Dit zijn er 4.000 meer dan een jaar eerder, goed voor een stijging van ruim 1 procent. Het CBS noemt dit aantal ‘relatief laag en rond hetzelfde niveau als tien jaar geleden’.

Het is het tweede kwartaal op rij dat er meer bijstandsontvangers waren dan in dezelfde periode een jaar eerder. Daarvoor was het aantal bijstandsgerechtigden jaar op jaar juist negen kwartalen achtereen kleiner, aldus het statistiekbureau.

Jongeren nog wel kleinste groep

Onder jongeren tot 27 jaar nam het aantal bijstandsuitkeringen relatief het sterkst toe, met ruim 9 procent (3.000 personen). Deze groep is absoluut gezien met 38.000 personen wel het kleinst. Medio vorig jaar was er ook sprake van een stijging van het aantal jongeren in de bijstand.

Daarnaast was er onder de groep 45-plussers tot aan de AOW-leeftijd een lichte toename zichtbaar, namelijk van 1000 mensen ofwel 1 procent. Het aantal inwoners met een bijstandsuitkering in de leeftijd van 27 tot 45 jaar bleef in het laatste kwartaal van 2023 ongeveer gelijk. Van eind 2016 tot en met eind 2022 daalde deze groep met in totaal 51.000 personen.

Toename onder mannen

Eind vorig jaar ontvingen vrouwen vaker een bijstandsuitkering dan mannen (227.000 vrouwen tegen 174.000 mannen). Ook in eerdere jaren was dit zo, maar het verschil was eind 2023 kleiner dan eind 2022. De reden hiervoor is dat het aantal mannen in de bijstand afgelopen jaar toenam met 2 procent, terwijl het aantal vrouwen dat deze uitkering krijgt nagenoeg gelijk bleef.

Inzet voorzieningen gestegen

Naast de bijstandsuitkering bieden gemeenten ondersteuning naar werk aan, zoals re-integratie- en participatievoorzieningen. Die richten zich op meedoen, het leren van vaardigheden of het opdoen van werk­ervaring. De inzet van deze voorzieningen door gemeenten is afgelopen jaar gestegen, zo bleek recent.