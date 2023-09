Meer jongeren in de bijstand

Het aantal mensen dat halverwege dit jaar bijstand kreeg daalde, maar het aantal jongeren dat een bijstandsuitkering ontving was juist iets hoger. Dit blijkt uit nieuwe kwartaalcijfers van het CBS.

Het aantal jongeren (tot 27 jaar) dat een bijstandsuitkering kreeg kwam uit op bijna 36.000. Dat is 1000 jonge inwoners meer in vergelijking met vorig jaar, een stijging van zo’n drie procent. ‘Voor het tweede kwartaal op rij zijn nu meer jongeren van bijstand afhankelijk dan een jaar eerder,’ aldus het CBS.

Eerder meldde het instituut al dat het aantal werkloze jongeren in de loop van 2023 toenam. In de hogere leeftijdsgroepen (27- tot 45-jarigen en 45-plussers) was nog steeds een daling zichtbaar ten opzichte van een jaar geleden.

Minder mensen in de bijstand

In totaal ontvingen dan ook minder mensen een bijstandsuitkering. Eind juni 2023 ontvingen 396.000 mensen tot de AOW-leeftijd een algemene bijstandsuitkering. Dit zijn er zo’n 6.000 minder dan een jaar eerder, aldus het statistiekbureau.

Zelfde niveau als tien jaar geleden

Al negen kwartalen achter elkaar ligt het aantal bijstandsgerechtigden lager dan in dezelfde periode een jaar eerder. De jaar-op-jaarafnames zijn daarbij wel kleiner geworden, tot ongeveer 6.000 mensen in de laatste twee kwartalen. Gezien over een langere periode is het aantal bijstandsontvangers terug op ongeveer hetzelfde niveau als ruim tien jaar geleden.

Uitstroom

Het eerste kwartaal van dit jaar stroomden meer mensen de bijstand in dan eruit: 21.500 versus 18.200. Ook in het laatste kwartaal van 2022 was de instroom groter dan de uitstroom. De kans om uit te stromen is overigens niet voor iedereen even hoog. En jongeren tot 21 jaar met een bijstandsuitkering lopen een hoog risico om langdurig financieel in de problemen te komen. Gemeenten vullen hun inkomen namelijk niet altijd voldoende aan, aldus onderzoek van de Nationale ombudsman.

Bijstand anders inrichten

Binnenkort verandert er overigens het een en ander voor bijstandsgerechtigden. Demissionair Minister Schouten kwam met ruim 20 maatregelen die de Participatiewet ‘meer in balans moeten brengen’. Zo wordt de opstap naar werk bijvoorbeeld makkelijker gemaakt.

Verschillende gemeenten onderzoeken momenteel ook hoe ze de bijstand anders zouden kunnen inrichten. En wat de effecten zijn van ander beleid, als deze bijvoorbeeld op basis van vertrouwen is. De gemeente Utrecht wijkt bijvoorbeeld sinds eind 2021 af van de Participatiewet door kwetsbare jongeren sneller bijstand te verlenen. Uit een evaluatie van Utrecht blijkt dat de jongeren hiermee geholpen zijn en de stad gaat dan ook door met die versoepeling totdat er een wetswijziging komt.