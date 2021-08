Foto: Gemeente Den Haag



Deelscooters zijn een populair vervoersmiddel, vooral onder jongeren. Om foutparkeren en onveilige situaties tegen te gaan, start de gemeente Den Haag de campagne #ScooterSkills. In de hoofdrol een populaire vlogger.

Verschillende gemeenten zetten momenteel in op deelvervoer. Dit type vervoer, zoals deelscooters, helpt onder andere het autobezit te verminderen, CO2-uitstoot te verlagen en houdt een stad toegankelijk. Genoeg voordelen op papier dus. Maar toets op Google de woorden ‘gemeente en deelscooters’ in en er rolt een lijst van nieuwsberichten uit met verdeelde meningen. Dat zit hem met name in de manier waarop de scootergebruikers het vervoersmiddel achterlaten, bijvoorbeeld dwars over de stoep of midden op een blindengeleidenlijn. Sommige inwoners hebben hier last van, zoals mensen met een visuele beperking of hulpmiddel, zoals rolstoel of rollator. Doordat het parkeergedrag van sommige bestuurders te wensen over laat, kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan.

Gericht op jonge scooteraars

De gemeente Den Haag wil de stad veilig en toegankelijk houden voor iedereen en lanceerde daarom de campagne #ScooterSkills. De campagne is gericht op jonge scooteraars. Kavita Parbhudayal, coördinerend wethouder voor toegankelijkheid: ’Veel jonge scooterrijders zijn zich helemaal niet bewust van hun gedrag. Daarom is deze actie hard nodig. Je scooter goed parkeren is een kleine moeite, maar daarmee maak je voor anderen een groot verschil.’

Haagse rolmodellen

De #ScooterSkills bestaan uit drie simpele regels die worden verspreid via social media: Laat hem niet slingeren, check de speciaal hiervoor aangewezen plekken en parkeer niet op een witte, geribbelde strook (blindegeleidelijn). De hoofdrol in de campagne is weggelegd voor vlogger YousToub. Den Haag laat hem in deze video aan het woord met jongeren. YousToub gaat met hen in gesprek over de uitdagingen. In de video komt ook wethouder Robert van Asten van mobiliteit aan het woord. Hij roept gebruikers van deelscooters op om deze niet te laten slingeren. Het is niet de eerste keer dat de hofstad bekende inwoners inzet in campagnes. Tijdens de coronapandemie gebruikte de stad ook rolmodellen op social media en reclamezuilen, om zo vooral jongeren aan te sporen zich aan de regels te houden.

Speciale parkeervakken en spelregels

Om fysieke drempels weg te nemen, maakte Den Haag ook speciale parkeervakken voor deelscooters. Deze parkeerplekken zijn vergroot en voorzien van een vakindeling. Dit zorgt voor minder overlast. Zo’n vakindeling wordt binnenkort ook gerealiseerd bij het deelscooter-parkeren op andere plekken in de stad.

Ook andere gemeenten proberen de parkeeroverlast van deelscooters tegen te gaan. Zo richtte gemeente Rotterdam recent eveneens speciale parkeervlakken in. En gemeente Zwolle werkt aan een visie op deelmobiliteit. Voor deelfietsen en -scooters zijn er nu nog geen regels. Om toch meer kaders te bieden – voor aanbieders en om overlast in de openbare ruimte te voorkomen – wil het college dat aanbieders van deelfietsen en -scooters een vergunning aanvragen. Dat wordt geregeld in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). In Groningen zijn de regels na klachten al aangepast. Hier is bijvoorbeeld de minimumleeftijd omhoog gegaan, van zestien naar achttien jaar. Ook mag er niet meer ’s nachts worden gereden en moet er worden geparkeerd in speciaal daarvoor aangewezen vakken.