Goed voorbeeld: Online de eerste stap zetten voor ondernemers

Foto: wethouder Paul Boogaard, Hoeksche Waard

De coronacrisis onderstreept de noodzaak van digitalisering voor ondernemers. Maar online zichtbaar, vindbaar en bereikbaar zijn, is niet voor iedere ondernemer in de Hoeksche Waard al gesneden koek. De gemeente bedacht daarom het digitaliseringspakket, voor en door lokale ondernemers. ‘Dit zorgt ervoor dat ondernemers die belangrijke eerste, digitale stap kunnen zetten.’

Gemeenten helpen hun ondernemers op verschillende manieren het hoofd boven water te houden. Financieel, maar ook door bedrijven toekomstbestendiger te maken. Een van de manieren die gemeenten hiervoor toepassen, is hulp bieden bij de digitaliseringsslag.

Digitale skills vergroten

Om kleine ondernemers, horeca en detailhandel in de Hoeksche Waard over de digitale drempel te helpen, bedacht de gemeente het digitaliseringspakket. Dit bevat zes verschillende producten en diensten waarmee zzp’ers en mkb’ers hun digitale skills kunnen vergroten. Denk aan een training sociale media voor beginners of gevorderden, het maken van foto’s voor sociale media, het bepalen van een online strategie, verbeteren van de online vindbaarheid en het bouwen van een website in WordPress. De diensten worden gratis verstrekt, niet alleen voor, maar ook dóór lokale ondernemers.

Het mes snijdt met dit project aan meerdere kanten. De gemeente krijgt meer slagvaardige bedrijven, er ontstaat verbinding tussen gemeente en ondernemers en het netwerk van de lokale ondernemers onderling verbetert. Interessant dus in theorie, en genoeg reden voor een paar vragen. Gemeente.nu spreekt Paul Boogaard, wethouder economie.

Is er veel behoefte aan hulp bij digitalisering?

‘Sinds het begin van de coronacrisis voeren we als gemeente regelmatig het gesprek met ondernemers in de Hoeksche Waard. Op basis van deze gesprekken hebben we de behoefte omgezet in een concreet actieplan om hen te ondersteunen in tijden van crisis. Eén van de pijlers uit het actieplan is het innovatiefonds digitalisering, waaruit het digitaliseringspakket als project is voortgekomen.’

Bewust een breed pakket ingezet?

‘We merken dat een groep ondernemers in de Hoeksche Waard nog een beetje zoekende is in de digitale wereld. Dit pakket zorgt ervoor dat zij de eerste stap kunnen zetten. De behoefte verschilt per ondernemer, maar met de zes basisproducten hebben we het gros van de behoeften kunnen inkaderen. Een ondernemer kan bij aanmelding zelf aangeven in welk product hij of zij interesse heeft.’

De animo voor de trainingen is groot. Tevreden?

‘In totaal zijn er dertig ondernemers geholpen met hun digitaliseringsvraagstuk. Dit was voor de pilotfase ook het plafond. Recent hebben we een evaluatie gehad met de lokale aanbieders. Zij gaven aan dat de ondernemers enthousiast zijn en dat sommige zelfs al verdergaand willen digitaliseren. De grootste animo was er voor de trainingen, die helpen bij het bepalen van de online strategie en bij het verbeteren van online vindbaarheid aan de hand van zoekwoordenonderzoek.

‘Of wij tevreden zijn? Iedere ondernemer die we hebben kunnen helpen is al winst. De kwantiteit is niet relevant, de kwaliteit wel. Aangezien we met dertig ondernemers het plafond hebben bereikt én we alleen maar positieve signalen terugkrijgen, kunnen we spreken van een geslaagd project.’

Nog een tip voor andere gemeenten?

‘Gebruik de kracht van de lokale ondernemers. De samenwerking in onze gemeente is in korte tijd opgezet na gesprekken met lokale aanbieders. Een aantal van hen had al bij ons aangeklopt om te polsen of samenwerking mogelijk was. Zulke participatie toont de welwillendheid aan van ondernemers. Vaak wordt er over de eigen gemeentegrenzen heen gekeken, maar veel diensten zijn echt te vinden binnen je eigen gemeente. Juist door een lokaal samenwerkingsverband aan te gaan, merkten we dat de samenwerkende partners nóg meer impact wilden maken en vaak dat extra stapje zetten.’

En, komt er een vervolg?

‘Onlangs hebben we samen met andere gemeenten, de provincie en het bedrijfsleven de MKB-Deal Digitalisering Zuid-Hollandse Delta gesloten. Hierdoor krijgen ondernemers de komende twee jaar de kans hun kennis nog verder uit te breiden. Daarnaast willen we zeker ook ondernemers stimuleren die de eerste stap nog moeten zetten.’