Pilot modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer kost meer tijd

De vier gemeenten die praktijkproeven houden voor de voorgestelde Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv) hebben hiervoor meer tijd nodig. Vooral het inventariseren van bestuurlijke berichtensoorten vormt een uitdaging.

Vanaf juli volgend jaar zijn gemeenten verplicht om een digitaal kanaal te hebben, zodat inwoners digitaal berichten kunnen versturen en ontvangen. ‘De Wmebv stelt eisen bij het ontvangen en het versturen van formele berichten. Die dienen als waarborg voor de burger bij het digitaal zaken doen met de overheid,’ aldus de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Honderden berichtensoorten

Vier gemeenten, Barneveld, Groningen, Veldhoven en Zevenaar, experimenteren in het kader van het wetsvoorstel. Bij een van de gemeenten bleken meer dan vierhonderd berichtensoorten onder de werking van de Wmebv te vallen, zo schrijft de VNG in een tussentijds rapport. ‘Het in beeld krijgen van deze berichten kost zo’n zes tot acht maanden.’ De gemeente Groningen heeft intussen een overzicht van berichtensoorten met voorbeelden ontwikkeld. Dat kan dienen als checklist (onderaan het artikel van de VNG).

Impact varieert

Uit het rapport van de VNG blijkt verder dat de impact van het wetsvoorstel varieert per gemeente. Dat hangt mede samen met de uitgangspositie. Ook zijn nog niet alle doelstellingen gehaald. Zo is er bijvoorbeeld ‘geen zicht op de gevolgen van de zorgplicht die de Wmebv voor overheden introduceert om passende ondersteuning bij de dienstverlening aan burgers en ondernemers te bieden’.

De VNG heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gevraagd de pilots te verlengen. Het antwoord hierop wordt nog afgewacht.