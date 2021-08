Foto: Thijs de Graaf / Shutterstock.com



Veel villa’s en twee-onder-een-kap-huizen en aan de andere kant weinig ruimte om huizen bij te bouwen en woningnood. Redenen genoeg voor de Noord-Hollandse gemeente Bergen om de vergunning voor het splitsen van woningen gratis te maken. Ook andere gemeenten proberen doorstroom en toegang tot de krappe woningmarkt te stimuleren.

Bergen verwacht dat huiseigenaren hun grote huis sneller opdelen in meerdere, kleinere woningen als die splitsing kosteloos wordt, zo schrijft de NOS. Volgens wethouder Wonen Klaas Valkering van Bergen is er veel behoefte aan kleinere huizen, terwijl er juist veel grote huizen staan. Bijbouwen is lastig, omdat een groot deel van de gemeente ‘bijzonder provinciaal landschap’ of Natura 2000-gebied is, waar bouwen niet is toegestaan. Bergen is daarnaast een sterk vergrijsde gemeente, aldus de NOS. Een op drie inwoners is er ouder dan 65 jaar. Bij splitsing kan een senior bijvoorbeeld op de begane grond wonen en de bovenetage(s) verhuren of verkopen. Zo zouden er meer woningen voor jongeren komen, die anders wegtrekken.

Kosten voor rekening van de gemeente

De gemeente Bergen zegt de eerste te zijn in Nederland die zo’n splitsingsvergunning gratis maakt. De kosten voor de vergunningsprocedure, tussen de 2000 en 10.000 euro, komen nu voor rekening van de gemeente. Die verwacht dat er door de maatregel jaarlijks 25 tot 50 woningen worden gesplitst. In Bergen staan in totaal 14.750 woningen.

Splitsen of verkameren?

Hoeveel andere gemeenten het splitsen van woningen stimuleren is niet duidelijk. De Vereniging voor Nederlandse Gemeenten (VNG) zegt hiervan geen overzicht te hebben. Maar typ ‘gemeente splitsen woningen’ in op Google en je ziet dat het onderwerpt leeft. Veel grote steden, zoals Rotterdam en Den Haag nemen maatregelen om de toegang tot de woningmarkt te verbeteren, maar zij leggen het verkameren van woningen juist aan banden. Verkameren is echter wel wat anders dan het splitsen van een grote woning in twee of meer nieuwe, zelfstandige woningen. Bij splitsing ontstaan er nieuwe woningen, met een eigen keuken, badkamer en toilet. Bij verkamering worden individuele kamers in een woning verhuurd, vaak met gedeelde faciliteiten. Gemeenten zijn hier volgens de NOS niet altijd gelukkig mee. Ze vrezen overlast van de jongeren. Daarnaast zijn ze bang dat er door verkamering steeds minder zelfstandige woningen voor gezinnen overblijven.

Maatregelen voor meer toegang en doorstroom

Veel gemeenten nemen al maatregelen om de doorstroom op de woningmarkt te stimuleren en de toegang te verbeteren. Bijvoorbeeld voor jongeren, de doelgroep die buiten de boot dreigt te vallen. Zo gaat gemeente Ede huizen bouwen en met korting verkopen aan starters, vertelt de Edense wethouder Wonen Geert Ritsema aan EenVandaag op NPO Radio 1. Via de zogenoemde Koopgarant-regeling kunnen zij een korting van maximaal twintig procent krijgen. Wie zijn huis weer wil doorverkopen, moet de gemeente een deel van de overwaarde betalen. Dit geld komt weer in het fonds om vervolgens nieuwe starters te helpen. Ook jonge statushouders worden geraakt door het woningtekort. In Zwolle startte hiervoor recent een pilot voor het delen van een woning, nadat was gebleken dat in verschillende gemeenten jonge statushouders al met succes met elkaar samenwonen.

Ook de doorstroom van ouderen staat op veel gemeentelijke agenda’s. In Rotterdam kunnen 55-plussers een beroep doen op de seniorenmakelaar, die hen ondersteunt bij de zoektocht naar een geschikte woning. In Utrecht startten recent twee projecten die inwoners van 65 jaar en ouder voorrang geven op een nieuwbouwwoning in de buurt. Ook in de regio Zaanstreek-Waterland (Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland en Zaanstad) werken woningcorporaties en huurdersorganisaties aan projecten voor oudere huurders met een verhuiswens.

Intensivering woningvoorraad kan op veel manieren

Naast splitsing van een woning zijn er tientallen andere maatregelen die tot intensivering van de bestaande woningvoorraad kunnen leiden. Gemeente.nu schreef hierover een artikel naar aanleiding van een onderzoek van Platform31. Dat ging over de wijze waarop de bestaande woningvoorraad beter benut kan worden als antwoord op het woningtekort. Platform31 onderzocht de maatregelen die tot intensivering van de bestaande woningvoorraad kunnen leiden. Daarnaast staan in het rapport tijdelijke en structurele oplossingen en wordt aangegeven welke maatregelen het meest kansrijk zijn voor gemeenten.