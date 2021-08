Natuurlijke bestrijding eikenprocessierups in Westerveld succesvol

De gemeente Westerveld experimenteerde jaren achtereen met natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups. Dat levert nieuwe inzichten op. Zo vraagt natuurlijke bestrijding tijd en geld. Maar het aantal rupsen neemt zienderogen af. En de kosten dalen vanzelf.

In het Drentse Westerveld zijn sinds 2009 verschillende experimenten gehouden ter beheersing van de jeukrups. In 2016 startte het speciale meerjarige project Natuurlijke bestrijding eikenprocessierups. Op een proeflocatie werden natuurlijke vijanden gestimuleerd. Verschillende maatregelen moesten zoveel mogelijk van deze vijanden aantrekken. Denk aan het cultiveren van bloemrijke bermen, het plaatsen van nest- en vleermuiskasten of het uitzetten van gaasvlieglarven en roofkevers.

Ook werden er kasten met geparasiteerde eikenprocesssierupsnesten geplaatst. Via de gaten in de kasten kunnen parasieten zoals sluipvliegen en sluipwespen uitvliegen. Om het effect goed te kunnen meten, werden op controlelocaties geen extra maatregelen genomen.

Aantal nesten ‘beduidend lager’

Op de proeflocatie trof de gemeente jaarlijks inderdaad beduidend minder van de gevreesde rupsennesten aan dan elders, zo schrijft het Kenniscentrum Eikenprocessierups. Het project is in 2020 is afgerond, maar onlangs is nog een evaluatie uitgevoerd. Met wederom positieve resultaten, zodat een stabiel resultaat over de jaren zichtbaar wordt: de groene lijn in de figuur hieronder. Bij geen van de experimenten verdwenen de rupsen overigens helemaal. Er bleven kleine nesten aanwezig, maar die vormen vrijwel geen risico voor mens en dier.

Aangetroffen nesten van de eikenprocessierups bij natuurlijke bestrijding (de groene lijn), vergeleken met controlelocaties in de gemeente Westerveld. Bron: NatureToday

Vleermuis valt tegen

Het project heeft nieuwe inzichten opgeleverd over beheersing van eikenprocessierupsen met behulp van natuurlijke vijanden. Zo is het volgens de onderzoekers bewezen dat vogels, indien de locatie geschikt is, het plaagdier substantieel kunnen terugdringen. Het effect van vleermuizen blijkt daarentegen niet aantoonbaar. De gemeente Rotterdam startte pas nog een project waarbij onder meer vleermuizen worden ingezet.

Natuurlijke bestrijding werkt

‘De eindconclusie is dat dit project succesvol is geweest,’ aldus de onderzoekers over de natuurlijke aanpak. Bevorderen van biodiversiteit is daarbij officieel een succesfactor. De kost gaat hierbij voor de baat uit: ’Werken met natuurlijke bestrijding is een proces dat tijd en geduld vergt en uiteindelijk ontstaat een reductie van de populatie op een natuurlijke manier. Daarmee worden de kosten van bestrijding op termijn ook aanzienlijk minder.’

Overigens leent niet iedere locatie zich voor natuurlijke bestrijding, de omstandigheden moeten ernaar zijn. ‘Vooral plekken die geen natuurlijke bermen, singels of vegetaties kennen zijn niet geschikt, omdat de parasieten en natuurlijke vijanden zich daar niet kunnen vestigen.’