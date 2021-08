Rotterdam gebruikt nieuwe methode tegen eikenprocessierups

De gemeente Rotterdam gebruikt een nieuw wapen om de overlast van de eikenprocessierups tegen te gaan: vlinderfilterkasten. Zo’n kast is gevuld met oude rupsennesten en stimuleert de aanwezigheid van natuurlijke vijanden.

Veel gemeenten zetten in op bestrijding van de jeukrups door het stimuleren van natuurlijke vijanden. De gemeente Rotterdam doet dit ook en gebruikt hiervoor sinds kort een nieuw middel. Zogenoemde vlinderfilterkasten, gevuld met nesten van de eikenprocessierups. Deze rupsnesten zijn afkomstig uit de omgeving.

De kast heeft kleine gaatjes, waar de vlinders die uit de rups ontpoppen, niet doorheen kunnen. Vijanden van de jeukrups, zoals de sluipwesp en de sluipvlieg, kunnen wél in- en uitvliegen. Deze insecten leggen eitjes in de larve van de rups die dit niet overleeft. Zo wordt de aanwezigheid van natuurlijke vijanden gestimuleerd.

Hoog in de boom

De kasten, die inmiddels ook in tien andere gemeenten hangen, hebben een plek hoog in de boom gekregen. Ze blijven in ieder geval vijf jaar hangen om het resultaat te meten, aldus Rotterdam. ’Doel is het aantal processierupsen onder controle te houden, want ze verdwijnen nooit helemaal. De natuurlijke vijanden zoals vogels, vleermuizen en insecten kunnen helpen het natuurlijk evenwicht te herstellen.’

En zo ziet die kast eruit.

Als nieuw wapen tegen de #eikenprocessierups hangen er tien speciale kasten in en om eikenbomen. De #vlinderfilterkasten zitten vol met nesten van de rups. 🐛 Die kunnen er niet uit, maar vijanden zoals de sluipwesp kunnen wel in- en uitvliegen.🦟🪰 👉https://t.co/NduKFgYnMw pic.twitter.com/TKXu7TQR1d — Rotterdam (@rotterdam) August 7, 2021

Vleermuizenkasten

Rotterdam stimuleert ook op andere manieren de aanwezigheid van natuurlijke vijanden. Zo zijn er vleermuizen- en mezenkasten in de buurt van eiken opgehangen. ‘Koolmezen eten namelijk de rupsen, en vleermuizen de nachtvlinders. Ook spreeuwen en kauwtjes speuren boomkruinen af naar rupsen, waaronder de eikenprocessierups. In de buurt van eiken zijn bloembollen gepoot, waar de sluipwesp op afkomt.’

Ook in veel andere gemeenten is bestrijding door middel van natuurlijke vijanden de tendens, naast de eerder gebleken succesvolle methoden van de afgelopen jaren. Ook worden nog steeds nieuwe manieren onderzocht. Zo bekijkt gemeente Enschede of het mogelijk is drones in te zetten bij de bestrijding van de rups.

Plaagdruk gehalveerd

Alle bestrijdingsmoeite lijkt niet tevergeefs, zo toont een grote inventarisatie van de plaagdruk door eikenprocessierupsen. Uit een eerste analyse blijkt dat de plaagdruk in 2021 maar liefst de helft lager ligt dan in 2020. Gemeenten troffen bij 17 procent van de ruim 109.000 geïnventariseerde eiken rupsen aan. Een kanttekening is hier wel op zijn plek: de verschillen tussen gemeenten zijn soms groot, zo schrijft Nature Today. Ruim een op de vijf gemeenten meldt dat in meer dan 50 procent van de eikenbomen de rupsen werden aangetroffen.

Aan het onderzoek namen sinds eind juni 66 gemeenten deel. Ook vrijwilligers uit 44 gemeenten stuurden hun tellingen van het aantal nesten in. In totaal ontving het kenniscentrum eikenprocessierups meer dan 200 inventarisaties. Het onderzoek is overigens nog niet helemaal afgerond. Gemeenten en vrijwilligers kunnen nog steeds waarnemingen insturen. De volledige resultaten worden later dit jaar verwacht.