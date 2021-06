Drones geheim wapen in de strijd tegen eikenprocessierups

Enschede onderzoekt of het mogelijk is drones in te zetten bij de bestrijding van de eikenprocessierups. Een drone zou in een vroegtijdig stadium kunnen ontdekken of er rupsen in de bomen aanwezig zijn, door er boven en omheen te vliegen.

Enschede zet flink in op het voorkomen en bestrijden van overlast door de eikenprocessierups. In 2019 werd de stad nog overspoeld door overlastmeldingen. Vorig jaar was dit 62 procent minder door een nieuwe communicatieaanpak met snelle en persoonlijke ‘webcare’. De gemeente hoopt nu ook aan de bestrijdingskant een extra duit in het zakje te kunnen doen.

Samen met hogeschool Saxion en Onderhoud Enschede onderzoekt de stad welke rol drones precies kunnen spelen in de bestrijding van het plaagdier. De gemeente Enschede is ‘Europese dronehoofdstad’ en spreekt van ‘serieus gereedschap voor veel praktische toepassingen.’

Haarscherp in beeld

De proeven die nu worden gehouden zijn onderdeel van de haalbaarheidsstudie. Zo wordt bekeken welke invloed het weer heeft op de drones. De testen moeten ook meer inzicht geven in het gedrag van de jeukrups.

Tijdens de eerste proefvlucht bleek al dat een drone eikenprocessierupsen of rupsennesten in de boom vanaf vijftig meter haarscherp in beeld kan brengen. Dat is een hoopgevend resultaat. Zeker als je bedenkt dat tot nu toe rupsencontroles met het blote oog worden uitgevoerd. Dat is volgens de gemeente een trage en moeilijke klus, want jonge eikenprocessierupsen zijn met het blote oog bijna niet waar te nemen.

Patronen ontdekken

Ook wordt onderzocht of de rupsen met een warmtecamera in beeld zijn te brengen. De onderzoekers gaan nu met die beelden aan de slag. ‘Kan de computer patronen van eikenprocessierupsen en rupsennesten ontdekken? Een stap verder zou zijn om die patronen in kaart te brengen. Zo weet Onderhoud Enschede waar nesten weggezogen moeten worden, of waar nesten gaan ontstaan. Maar ook waar de vroegtijdige bestrijding wel of juist niet succesvol is geweest,’ aldus de gemeente.

‘Hoe eerder, hoe beter’

Als het onderzoek een succes blijkt, kunnen de drones volgend jaar al worden ingezet, zo vertelt een gemeentemedewerker aan dagblad Tubantia. ‘Hoe eerder, hoe beter. Het zou mooi zijn als we deze techniek op korte termijn kunnen inzetten.’ Een medewerker van de onderhoudsdienst liet de NOS zien hoe een en ander in zijn werk gaat.

Piek later dit jaar

Dit jaar ontwikkelen de eikenprocessierupsen zich overigens langzamer dan gewoonlijk, als resultaat van het koude voorjaar, zo schreef deze site. De overlast begon hierdoor pas begin juni en de overlastpiek volgt dus ook later. Veel gemeenten zijn nu volop bezig met de bestrijding. Daarbij lijkt dit jaar meer ingezet te worden op natuurlijke bestrijding en op succesvolle methoden van de afgelopen jaren.