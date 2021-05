Rotterdam verbetert toegang woningmarkt

Rotterdam neemt maatregelen om de toegang tot de woningmarkt te verbeteren. Zo komt er een starterslening voor koopwoningen, wordt kamerverhuur aan banden gelegd en krijgen mensen met ‘maatschappelijke beroepen’ in bepaalde wijken voorrang bij een huurwoning.

Rotterdam kampt, net als veel andere plaatsen, met krapte op de woningmarkt en bijgevolg stijgende prijzen en minimale doorstroming. De gemeente kondigt maatregelen aan om deze problemen aan te pakken. ‘Veel Rotterdammers zitten vast omdat ze niet aan een betaalbare woning kunnen komen. Met deze nieuwe maatregelen maken meer starters en gezinnen kans op een woning,’ zegt wethouder Bas Kurvers.

De maatregelen maken deel uit van twee nieuwe gemeentelijke verordeningen, waar de raad nog mee moet instemmen.

Starterslening

Starters tussen de 18 en 35 jaar uit Rotterdam kunnen als het aan de wethouder ligt een lening krijgen van maximaal 30.000 euro. Dit bedrag kunnen ze gebruiken voor een koopwoning binnen de gemeente tot de bovengrens van de Nationale Hypotheek Garantie (325.000 euro). Het gaat om een lening bovenop de normale hypotheek, ‘om het verschil te overbruggen tussen de aankoopprijs van de woning en de maximale hypotheek’.

De eerste drie jaar hoeven over de lening geen rente en aflossing te worden betaald, aldus de stad. De gemeenteraad besluit begin juli over de startersleningen en de bijbehorende financiële dekking. Dan pas kan de starterslening er definitief komen. Hoe de lening zich verhoudt tot de wettelijke plafonds voor hypotheekleningen, is onduidelijk. De Autoriteit Financiële Markten wil desgevraagd niet ingaan op dit specifieke geval, maar maakt zich ‘over het algemeen zorgen over het leengedrag van de zogenoemde koopstarters’.

Kamerverhuur aan banden

Ook breidt de gemeente vanaf 1 juli het aantal wijken uit waar geen enkele nieuwe vergunning meer wordt gegeven voor kamerverhuur. Deze maatregel moet prijsopdrijving en overlast door overbewoning tegengaan. Verder is voortaan een vergunning nodig voor kamerverhuur aan drie kamerbewoners in een woning, tot dusver ligt die grens bij vier.

Als de eigenaar of verhuurder zelf ook in het pand woont, mag er straks nog maar een kamer worden verhuurd, in plaats van nu twee. Dit moet voorkomen dat nog meer woningen worden opgedeeld in kamers, wat ze ongeschikt maakt voor gezinnen. Tot september 2022 geldt hierbij een overgangsregeling voor bestaande situaties. Op de kaart Kamerverhuur is te zien waar kamerbewoning binnen Rotterdam is toegestaan en waar niet.

Voorrangsregeling

Mensen met maatschappelijke beroepen, zoals leraren, zorgpersoneel, politieagenten en vrijwilligers, krijgen vanaf 1 september in bepaalde straten voorrang bij een huurwoning. Dit geldt voor woningen van woningcorporaties én particuliere verhuurders. Het college wil de voorrangsregeling voor particuliere huurwoningen gefaseerd invoeren. De voorrangsregeling is mogelijk op basis van de zogeheten Rotterdamwet. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken gaf in februari toestemming voor uitbreiding van deze regels naar meer straten in de stad.

De gemeente Den Haag greep eerder ook al in op de lokale huurmarkt om de kansen voor het midddensegement te bevorderen: daar werd de oplossing gezocht in inkomenseisen om in aanmerking te komen voor woningen met een huurprijs tot circa 950 euro.

Eisen Rotterdamwet

In een aantal Rotterdamse straten vervalt juist de minimale inkomenseis voor huurwoningen, die in 2005 mogelijk werd gemaakt met de Rotterdamwet als instrument tegen grootstedelijke verloedering. ‘In een groot deel van de straten in de wijken Bloemhof, Carnisse, Hillesluis, Oud-Charlois en de Tarwewijk is de inkomenseis niet langer nodig, omdat deze straten sociaal sterker en veerkrachtiger zijn geworden. Daarom wil de gemeente deze maatregel nog maar in een beperkt aantal straten laten doorlopen.’

Daar tegenover staat dat de gemeente in 71 straten verspreid over de stad, huurders wil gaan screenen op het veroorzaken van woonoverlast. Ook dit gebeurt op basis van de Rotterdamwet.