Campagnes tegen corona: ‘Zo doe je dat’

Op de dag dat de tijdelijke verzwaring van de gedeeltelijke lockdown werd afgekondigd, startte de gemeente Den Haag met een campagne tegen corona. Bekende en onbekende inwoners laten zien op welke manier coronaregels moeten worden nageleefd onder het mom van: zo doe ik dat. Meerdere gemeenten zetten rolmodellen in op social media en reclamezuilen om vooral jongeren zich aan de regels te laten houden.

De tijdelijke aanscherping van coronamaatregelen gaat vanavond in. Vanaf 19 november gaan we vooralsnog terug naar de gedeeltelijke lockdown. Medio december beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna mogelijk is. Vast staat in ieder geval dat we voorlopig te maken hebben met coronamaatregelen en dat het, vooral voor jongeren, steeds lastiger wordt om vol te houden.

In de Haagse campagne, met passende en herkenbare boodschappen voor verschillende groepen en gemeenschappen, plekken en situaties, wordt aandacht gegeven aan goede voorbeelden en initiatieven. De campagne maakt gebruik van ‘maatschappelijke en lokale boegbeelden’, zoals burgemeester Jan van Zanen, jongerenwerker Umit Colgecen en sociaal ondernemer Petra Brekelmans.

De komende weken zijn de boegbeelden te zien in reclamezuilen, op lantaarnpalen en schermen in de stad. Tegelijkertijd verspreidt de gemeente posters, video’s en verhalen in het netwerk in de wijken. Zo’n 250 rolmodellen delen de verschillende campagne-uitingen met hun achterban.

Constant aangepast

De campagne wordt steeds aangepast op wat de situatie vraagt. ‘Blijkt het dat mensen het lastig vinden de regels te volgen in de rij voor een afhaalrestaurant? Dan wordt daar een passend beeld bij gemaakt,’ aldus de burgemeester. ‘Merkt de GGD dat het aantal besmettingen onder jongeren toeneemt? Dan zorgen we voor extra bereik onder jongeren. Zo blijft de campagne voortdurend actueel en relevant.’

Van heel Den Haag

Het doel is dat ‘de campagne van heel Den Haag wordt’. Er worden middelen ontwikkeld waarmee inwoners zelf aan de slag kunnen. Een embleem voor in je profielfoto, posters in diverse talen, korte en langere video’s voor op social media. Al deze middelen komen beschikbaar via denhaagtegencorona.nl. De website zelf, en de meeste uitingen, zijn vertaald in het Arabisch, Bulgaars, Chinees, Engels, Pools, Roemeens, Spaans en Turks.

Voetballers

De campagne maakt gebruik van de hashtag #denhaagtegencorona. Landelijk is vorige maand de campagne #daardoeikhetvoor door de Rijksoverheid gelanceerd om jongeren te motiveren zich aan de coronamaatregelen te houden. Veel gemeenten delen de oproep op Twitter, of maken hun eigen versie. Zoals Bunschoten die in een filmpje AZ jeugdspeler Daniel Beukers inzet. De gemeente Bronckhorst zet voetballer Ted van de Pavert van De Graafschap in de campagne in.

‘Onbezorgd je ouders kunnen knuffelen, een mooie reis maken, of weer op een festival staan. Iedereen heeft zo eigen redenen om zich nu aan de maatregelen te houden, zodat we straks weer ons normale leven op kunnen pakken, aldus de gemeente Rotterdam.’ Diverse inwoners hebben met een foto en een quote aan #daardoeikhetvoor bijgedragen.

Samen met jongeren

In Amsterdam dachten jongeren uit Nieuw-West mee over de campagne. Welke teksten slaan aan? Welke beelden passen erbij? Hoe krijg je de jongeren gemotiveerd om de regels goed op te volgen? ‘Het is belangrijk om de jongeren er vooraf bij te betrekken. We maken deze campagne sámen met jongeren, niet alleen vóór jongeren. Dat levert veel op. Zij kennen de doelgroep het beste, ze weten wat werkt,’ aldus jongerenadviseur Youssef Chraqi. ‘Bruiloften worden hier heel groots gevierd. Dus bedachten ze: weer snel naar een bruiloft kunnen gaan, daar doen we het voor.’

Ook bedachten ze dat het goed was als jongeren de straat op zouden gaan om leeftijdsgenoten aan te spreken. Op veilige afstand gaat de jeugd met elkaar in gesprek. Ze vragen: ‘Hoe voel je je? Wat doet dit alles met je? Houd je je aan de regels? Snap je de regels? Met een gemeentebusje trekken de jongeren door Nieuw-West. Moeilijke vragen spelen ze door naar begeleiders van de GGD, die erbij zijn.

Vage regels

Amsterdammers kunnen via een tool een eigen social maken om te delen. Op de campagnepagina Daar doe ik het voor zijn de de regels voor thuis, sport, uitgaan en school/studie voor jongeren op een rijtje gezet. Zo ook de gemeente Alkmaar, die de ‘vage regels’ uitlegt. ‘De coronaregels zijn niet altijd duidelijk voor iedereen. En dan verschillen ze ook nog eens per regio.’

Den Helder startte eind september al met de jongerencampagne ‘Verziek het niet’. Volgens burgmeester Jeroen Nobel wil de gemeente met de campagne bereiken dat onze jongeren snappen waarom de maatregelen zo belangrijk zijn. ‘Neem je verantwoordelijkheid en draag eraan bij dat we allemaal gauw ons oude leventje weer kunnen oppakken. Dat doe je door je aan de regels te houden. Zorg ervoor dat we trots op jullie zijn, in plaats van dat we naar jullie wijzen. Draag nu je steentje bij, dan wordt het straks alleen maar leuker. Dat is de boodschap achter de campagne’.

Niet alleen jongeren doen mee aan de campagnes, in de gemeente Heerde deelt bijvoorbeeld wethouder Wolbert Meijer zijn persoonlijke reden.

Iedereen heeft zijn eigen redenen om zich aan de maatregelen te houden, zodat we straks ons normale leven weer op kunnen pakken. Waar doe jij het voor? #daardoeikhetvoor pic.twitter.com/bRpSnDstdg — Gemeente Heerde (@gem_Heerde) November 3, 2020

Losser heeft de serie ‘Burgemeester Cia Kroon in gesprek met…’ om inwoners aan te sporen zich aan de maatregelen te houden. In de nieuwste aflevering doet Herman Finkers een oproep in het Twents om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen, want ‘met mekaar is het maar even’.