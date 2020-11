Gemeenten kunnen sinds vorige week terecht bij het nieuw opgerichte Adviesteam Mantelzorg. Bijvoorbeeld bij vragen over respijtzorg en het bereiken van mantelzorgers. De eerste aanvragen voor het adviesteam zijn al binnen. Liesbeth Hoogendijk, bestuurder van MantelzorgNL, vertelt hoe het werkt.

Het Adviesteam Mantelzorg is een krachtenbundeling van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), kennisinstituut Movisie, vereniging MantelzorgNL en het ministerie van Volksgezondheid. Gemeenten kunnen het team vragen om mee te denken of te helpen bij het versnellen van vraagstukken. Mantelzorgdeskundigen beantwoorden vervolgens die vragen.

‘Het adviesteam heeft ruimte om gemeenten maximaal 25 uur kosteloos te helpen bij hun vragen over drie thema’s: het vinden van mantelzorgers, respijtzorg en de lokale samenwerking,’ aldus Liesbeth Hoogendijk, van MantelzorgNL.

Maatwerk als uitgangspunt

Het doel van het team is om gericht kennis uit onderzoeken te delen of praktijkvoorbeelden aan te reiken die passen bij de vraag van de betreffende gemeente. Maatwerk is daarbij belangrijk. Hoogendijk legt uit hoe dit in de praktijk werkt: ‘De eerste aanvragen voor het adviesteam over respijtvoorzieningen zijn al binnen. Verder is er een proeftraject gevolgd, dat ook ging over laagdrempelige respijtvoorzieningen. Hierbij is een kort advies gegeven met theorie, inspiratie, praktijkvoorbeelden en een stappenplan. De betreffende gemeente is nu bezig met uitwerking hiervan.’

Onderdeel landelijke aanpak

Het adviespunt is een jaar beschikbaar en is onderdeel van de landelijke aanpak ‘Samen Sterk voor Mantelzorg’, die binnenkort naar de Tweede Kamer wordt gestuurd. Gemeenten, zorgverzekeraars, werkgevers en mantelzorgpartijen zetten zich hierbij in om mantelzorgers zo vroeg mogelijk in het zorgtraject te ondersteunen. Zo’n 8,6 procent van de mantelzorgers (387.000 mensen in totaal) voelt zich overbelast.

Uitholling

MantelzorgNL stuurde recent een brandbrief naar de Tweede Kamer over ‘uitholling van de lokale mantelzorgondersteuning.’ De organisatie pleit voor betere ondersteuning. Uit hun branchemonitor, het tweejaarlijks onderzoek dat de organisatie uitvoerde onder haar achterban, blijkt dat de huidige ondersteuning van mantelzorgers knelt. Korte termijnoplossingen moeten volgens hen worden aangevuld met blijvende aanpassingen. ‘Om zo toe te werken naar een oplossing voor de langere termijn.’

Op 10 november is de Dag van Mantelzorg en start de landelijke campagne: Deel je zorg.