Passende huisvesting voor ouderen blijft worsteling

Gemeenten worstelen nog steeds met passende huisvesting voor oudere inwoners. Het tekort aan geschikte woningen en de lage verhuisbereidheid van ouderen zijn hierbij de grootste knelpunten. Dit blijkt uit 339 woonvisies die zijn onderzocht op de aanpak van wonen en zorg voor ouderen.

Door de twee trends van vergrijzing en langer zelfstandig wonende ouderen staan gemeenten voor een grote uitdaging. De mate waarin wonen en zorg voor ouderen een plek hebben in de lokale woningmarkstrategie verschilt sterk tussen gemeenten. Het onderzoek ‘Waar moeten opa en oma wonen?’ van SiRM en Finance Ideas beoordeelt alle gepubliceerde woonvisies (339 van de 355). Het onderzoek gaat in op de knelpunten en de oplossingsrichtingen die gemeenten benoemen.

Niet verhuizen

Het meest genoemde knelpunt is dat veel ouderen beperkt anticiperen op de toekomstige woon-zorgbehoefte bij de beslissing waar ze (gaan) wonen. Het sociale leven rondom de nieuwe locatie en hogere woonlasten zijn ook redenen om niet naar een beter passende woning te verhuizen. Aan de aanbodkant signaleren gemeenten dat er niet genoeg geschikte woningen zijn, op een voor ouderen geschikte locatie. Ook de beperkte transparantie van de markt maakt het lastig.

Thema’s

Het aanpassen van woningen (83 procent) en het doorstromen van ouderen naar geschikte woningen (70 procent) worden het vaakst als thema in de woonvisie genoemd. Op de uitwerking hiervan kunnen nog stappen worden gezet. Slechts een op de negen gemeenten verbindt een concreet doel aan de door haar benoemde thema’s. De uitwerking van beleidsdoelen en instrumenten is volgens de onderzoekers juist van cruciaal belang, omdat de gemeente daarmee haar rol bepaalt. Uit het onderzoek blijkt ook dat 47 procent van de gemeenten de samenwerking tussen woningmarkt- en zorgmarktpartijen nog niet benoemt in de woonvisie.

Plan van aanpak

Dat het nog niet helemaal lekker loopt met passende huisvesting voor ouderen werd al eerder duidelijk. Begin dit jaar bleek dat gemeenten aan de slag moesten om meer nieuwe vormen van wonen en zorg voor de bewoners op leeftijd te realiseren. De Taskforce Wonen en Zorg presenteerde toen ook een plan van aanpak, met daarin de oproep aan gemeenten: breng het probleem rondom wonen en zorg in kaart, stel een heldere visie op en maak prestatieafspraken.

Integrale visie

Afgelopen juli bepleitten ook organisaties ANBO en ActiZ dat alle gemeenten een integrale woon- en leefvisie voor ouderen ontwikkelen met daarin concrete plannen. Door onder meer ‘gebrek aan visie, daadkracht en samenwerking’ komt de woningbouw voor senioren volgens hen nog steeds onvoldoende van de grond.