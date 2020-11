Coronabonus voor Amsterdamse en Haagse boa’s

Buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) in Amsterdam en Den Haag krijgen een coronabonus. De gemeente gaat de bonus van 300 euro uitkeren. Net als politieagenten hebben ook boa’s recht op een bonus wegens de werkdruk. Dat vinden de Nederlandse BOA-bond en BOA ACP.

In Amsterdam gaat het om ongeveer 450 handhavers. De bonus voor boa’s kost de gemeente ongeveer 135.000 euro. Het is nog onduidelijk waar het geld vandaan moet komen. Wethouder Victor Everhardt van Financiën zegde de bonus woensdagavond toe, na vragen van raadslid Sofyan Mbarki. Een woordvoerder van de gemeente Amsterdam bevestigt berichtgeving van Het Parool hierover.

In Den Haag gaat het om ongeveer 250 handhavers. ‘Haagse handhavers zijn dag en nacht in touw, zij doen goed en belangrijk werk. Want naast het handhaven op leefbaarheid, handhaven zij nu ook op volksgezondheid. Daar hebben we grote waardering voor, we hebben hen hard nodig in deze tijd. Met een bonus laten we dat ook zien,’ laat de Haagse wethouder Hilbert Bredemeijer (Handhaving, CDA) weten. Hij gaat op zoek naar het geld voor de regeling.

Bonus politie

Gisteren maakte minister Grapperhaus van Justitie bekend dat politiemedewerkers een bonus krijgen als blijk van waardering voor ‘solidariteit en betrokkenheid’ die ze de afgelopen tijd hebben laten zien. De Nederlandse BOA-bond en BOA ACP wezen de bewindsman er vervolgens op dat ook boa’s recht hebben op een bonus wegens de werkdruk, onder meer door de maatregelen tegen het coronavirus.

Beloning boa’s

‘Boa’s gaan, net als politieagenten, voorop bij het handhaven van de maatregelen tegen het coronavirus. Het is logisch dat dan ook de boa’s een extra beloning krijgen voor het harde werk,’ aldus Ruud Kuin, voorzitter van de Nederlandse BOA-bond. Ook bij BOA ACP vinden ze dat boa’s recht hebben op een extraatje in deze tijden. ‘We vragen de Haagse politiek dezelfde waardering voor de boa’s te geven,’ zegt voorzitter Richard Gerrits.

Frontlinie

‘Volgens mij vergeet de minister dat hij vanaf begin maart duidelijk heeft gezegd dat boa’s én politie verantwoordelijk zijn voor de handhaving van de noodverordening.’ Gerrits vindt dat een vergoeding voor de boa’s minimaal net zo hoog zijn als de 300 euro die de politie krijgt, zo niet hoger. ‘Ik denk dat de boa’s nog verder in de frontlinie hebben gestaan in coronatijd dan de politie.’ Ook waarschuwt hij voor toenemende uitval van collega’s door ziekte. ‘Het handhavingsapparaat staat op barsten. Als we nog een tijdje zo door moeten in de coronacrisis, dan vrees ik het ergste.’

Gemeente

Een zegsman van minister Grapperhaus stelde dat het signaal was binnengekomen maar wees er ook op dat de boa’s in dienst zijn van de gemeente en dat die gaan over hun salaris. Het is dus aan gemeenten om de boa’s een eventuele bonus uit te keren, zoals Amsterdam nu heeft toegezegd.