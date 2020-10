Boa-bonden uiten hun zorgen om handhaving

De boa-bonden zijn bang dat de reguliere handhaving door de nieuwe coronamaatregelen in gevaar komt, omdat er niet genoeg buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) zijn. Ook verwachten ze problemen met de handhaafbaarheid van het verbod op alcoholbezit en samenkomsten met meer dan vier personen. Boa’s zouden daarom versneld een wapenstok moeten krijgen.

De vakbonden BOA ACP en de Nederlandse Boa Bond bepleiten dit in een gezamenlijke verklaring. De bonden juichen toe dat minister Grapperhaus van Veiligheid en de veiligheidsregio’s tot afstemming zijn gekomen over eenduidige handhaving. Na één geregistreerde waarschuwing volgt een boete. ‘Deze uniformiteit bevordert het gezag, de rechtsgelijkheid en daarmee het draagvlak.’

Ten koste van

Wel vinden de boa-bonden dat Grapperhaus en de burgemeesters hierbij ook duidelijk moeten zeggen dat handhaving van de coronamaatregelen absolute prioriteit krijgt, en dat dit ten koste gaat van handhaving op andere meldingen van burgers. ‘Er zijn immers niet ineens meer boa’s. Sterker nog, het zijn er eerder minder omdat ook boa’s met lichte klachten thuis moeten blijven.’

Meer agressie

Bij het handhaven van het verbod op alcoholbezit in de openbare ruimte na 20.00 uur en samenkomsten met meer dan vier personen verwachten de handhavers grote problemen. ‘De ervaringen tot nu toe leren ons dat handhaving hierop tot meer agressie en geweld tegen boa’s leidt. Het gaat per definitie om groepen die onder invloed zijn – terwijl de boa’s nog niet over een verdedigingsmiddel beschikken. En de politie is door onderbezetting lang niet altijd in staat om tijdig back-up te verlenen.’

Over de brug

De bonden hebben zich dan ook gestoord aan de opmerkingen van Hubert Bruls, die als voorzitter van het Veiligheidsberaad aankondigde dat ‘handhavers tegenover groepjes een stap naar voren zullen doen’. Onze leden reageerden daarop meteen met de opmerking: ‘Kom dan eerst maar eens met de wapenstok over de brug.’ Ze pleiten voor een versnelde uitvoering van de afspraken met betrekking tot een verdedigingsmiddel voor boa’s.

Korte wapenstok

Naar aanleiding van meerdere acties die de bonden voerden voor verdedigingsmiddelen is afgelopen juni met Grapperhaus afgesproken dat er nog dit jaar een pilot met de korte wapenstok start en dat daarna ruimere invoering plaatsvindt. ‘Gezien het belang van de volksgezondheid en de verwachte problemen met de handhaving van coronamaatregelen dringen wij aan op een versnelde uitvoering van deze afspraken. Boa’s moeten deze belangrijke klus in ieder geval zo veilig mogelijk kunnen doen,’ aldus de bonden.

Pilot 1 januari

Volgens het ministerie van Justitie en Veiligheid is alle inzet erop gericht om de pilot op 1 januari 2021 te laten starten. Eerder lukt niet volgens minister Grapperhaus, die daar binnenkort overleg over heeft met politie, Openbaar Ministerie en burgemeesters. Er hebben zich 22 gemeenten ingeschreven voor de pilot. De boa-bonden hadden gehoopt dat de pilot in november van start kon gaan. Het is dan ook niet te verwachten dat boa’s in het hele land snel over een wapenstok zullen beschikken.

Ophef hardhandige aanhouding

Ondertussen is er veel ophef ontstaan over een filmpje op Twitter waarin drie boa’s een man op een metrostation in Rotterdam hardhandig aanhouden, omdat hij zich niet aan de coronaregels houdt. De boa’s zijn in dienst bij het regionale vervoersbedrijf RET. Een van de handhavers heeft de man vast met een zogenoemde nekklem.

Richard Gerrits, voorzitter van BOA ACP, zegt hierover tegen het ANP: ‘Wat er aan de aanhouding voorafgaat wordt eigenlijk nooit gefilmd. Boa’s vragen mensen om de regels na te leven, ze krijgen meerdere waarschuwingen en werken dan niet mee of worden agressief. Vaak start de filmopname pas zodra boa’s ingrijpen. Een nekklem wordt niet gebruikt als een boa eens wordt uitgescholden voor klootzak. Daar zijn we al aan gewend geraakt.’