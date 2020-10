‘Sneller boete bij overtreden coronamaatregelen’

Mensen die de coronaregels overtreden, worden sneller beboet. Hiervoor waarschuwen minister Grapperhaus en de burgemeesters na afloop van het Veiligheidsberaad. Iemand die na 20.00 uur alcohol op straat drinkt of met meer dan drie anderen samenkomt, krijgt na één waarschuwing gelijk een boete. Boa-bonden zijn verbaasd over de afspraken en zetten vraagtekens bij de uitvoering.

Voor de bijeenkomst van de 25 burgmeesters en minister Grapperhaus van Veiligheid was al bekend dat de veiligheidsregio’s en het kabinet afspraken zouden maken over het ‘steviger handhaven’ van de gedeeltelijke lockdown. Vorige week maakte het kabinet een nieuw pakket maatregelen bekend, waarop gemeenten weer moeten handhaven.

Eén waarschuwing

Iemand die met meer dan drie anderen samenkomt of na 20.00 uur alcohol op straat drinkt krijgt na één waarschuwing gelijk een boete. Politiemensen en boa’s gaan de namen noteren van mensen die er met een waarschuwing vanaf zijn gekomen. Als een gewaarschuwd mens een week later opnieuw een overtreding begaat, wordt een boete uitgedeeld, zo legt voorzitter Hubert Bruls van het Veiligheidsberaad uit.

Handhavers

Ook overtreders die bijvoorbeeld lachen om de berisping die zij ontvangen, gaan onmiddellijk op de bon. ‘Wil je niet luisteren? Dan een boete. Wij zetten een stap naar voren. Handhavers gaan voortaan sneller op groepjes af. Hierin komt een landelijke lijn,’ aldus Bruls. De Nederlandse Boa Bond zet hier vraagtekens bij op Twitter. ‘Wie is ‘Wij’ meneer Bruls? En zonder verdedigingsmiddelen?’ De bond riep vorige week op tot afstemming tussen veiligheidsregio’s voor een uniforme uitvoering van de handhaving.

Boa-bonden

Volgens Richard Gerrits van vakbond BOA ACP zijn de politie- en boa-bonden niet betrokken bij het besluit om de coronaregels strenger te handhaven en sneller boetes uit te delen. Hij zegt daar verbaasd over te zijn en heeft ook wel wat aanmerkingen. Gerrits voorziet dat dat gedoe zal geven. ‘Je kan je voorstellen dat dit in deze tijd, waarin veel mensen een kort lontje hebben, problemen oplevert. Handhavers moeten om de waarschuwing te noteren de ID’s (legitimatie) van overtreders gaan vragen. Ook dat roept vaak agressie op.’

Ongeloofwaardig

Nog een probleem is dat er niet genoeg handhavers zijn, aldus Gerrits. ‘Waar halen we zo snel de mensen vandaan? We hebben geen handjes om dit strengere beleid waar te kunnen maken. Zo maak je de boa ongeloofwaardig.’ De landelijke beleidslijn die het veiligheidsberaad aankondigde, zal ook lastig tot stand komen, denkt de voorzitter van BOA ACP, omdat ‘boa’s en politie hierin niet gaan samenwerken’. ‘Bovendien kan het niet zo zijn dat boa’s strenger moeten gaan handhaven, zonder dat ze zichzelf kunnen beschermen met een wapenstok en/of pepperspray. Daar komen binnenkort pilots mee, maar daar hebben we nu niets aan.’

Beboet

Eerder traden handhavers vrijwel alleen op bij excessen. Bij illegale feesten en bij horecagelegenheden die structureel de regels negeerden, werd er bijvoorbeeld opgetreden. Nu het aantal besmettingen in rap tempo oploopt, is die lijn voorbij. ‘Sla je een waarschuwing in de wind, dan word je beboet,’ zegt Grapperhaus. Op een overtreding van de coronaregels staat een boete van 95 euro.

Teugels aangetrokken

Vooral op het naleven van de groepsvorming en het nuttigen van alcohol in de openbare ruimte worden de teugels aangetrokken. Dat is volgens Bruls omdat deze maatregelen nieuw zijn. Het aantal boetes zal flink omhoog gaan. Maar dat is afhankelijk van het gedrag van de Nederlanders, stellen de burgemeesters en de minister. ‘Als mensen zich netjes aan de coronaregels houden, gaat het goed.’